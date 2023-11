Chỉ bằng một câu nói, Thân vương William đã tiết lộ tình hình hiện tại của con trai George

Ngày 1/11 mới đây, khi trao Huân chương Đế quốc Anh (Member of the Most Excellent Order of the British Empire - MBE) cho vận động viên ba môn phối hợp Stanford (34 tuổi) trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại Lâu đài Windsor, Thân vương William đã tiết lộ một điều thú vị về con trai cả George.

Người nhận Huân chương MBE, Non Stanford, cho biết Vương tôn George bắt đầu quan tâm đến 3 môn phối hợp ở trường. Cậu bé dường như đang bộc lộ rõ sở thích thể thao giống cha mẹ.

Theo Mirror, cô Stanford, người đã nghỉ thi đấu thể thao chuyên nghiệp vào năm ngoái, cho biết: "Thân vương William kể cho tôi nghe rằng cậu bé George đã tham gia 3 môn thể thao phối hợp (bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp) ở trường như thế nào".

Cô nói thêm: "Ngoài ra, còn có một trợ lý, hiện đang làm việc cho William, từng tham gia thi đấu 3 môn phối hợp, đã cho George lời khuyên về việc cho bột talc vào giày của cậu bé. George đã chia sẻ bột talc của mình với các bạn cùng lớp và tất cả các bạn đều hào hứng với những lời khuyên này".

Bột talc thường được các vận động viên 3 môn phối hợp sử dụng khi đạp xe và chạy bộ vì nó ngăn cản sự cọ xát và giảm nguy cơ trượt ngã. Nó cũng giúp các vận động viên tháo giày nhanh hơn sau các cuộc thi đầy mệt mỏi.

Người nhận MBE cho biết Thân vương xứ Wales và cô cũng đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ về tương lai của môn thể thao này và những tài năng đang "chớm nở".

Stanford đã giành chiến thắng ở nội dung 3 môn phối hợp giải vô địch thế giới dành cho nữ vào năm 2013 và giành vị trí thứ tư tại Thế vận hội Rio 2016. Cô đã nhận được MBE vì những đóng góp của mình cho môn ba môn phối hợp ở xứ Wales. Non Stanford được Thân vương William tặng Huân chương MBE. Cựu vận động viên đang làm việc cho ban huấn luyện 3 môn phối hợp của Anh ở Leeds với một đội vận động viên xứng tầm đẳng cấp thế giới. Stanford cho biết: "Trải nghiệm trở thành một vận động viên ưu tú mà tôi dùng để truyền cảm hứng cho các học trò là điều khá độc đáo vì chưa có bạn nào từng thi đấu ở cấp độ thế giới". "Tôi thực sự là huấn luyện viên nữ duy nhất trong chương trình Olympic. Tôi cũng biết rất rõ về các vận động viên vì tôi đã đua và tập luyện với họ trong nhiều năm. Tôi biết họ thế nào trước cuộc đua và cách họ thi đấu".

Đây được coi là thông tin mới nhất về George sau khi Vương phi Kate tiết lộ rằng cô đang giúp con trai cả ôn tập cho kỳ thi toán sắp tới. Kate đã nói về điều này với các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi A-level (tương đương kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) tại trường trung học Fitzalan ở Cardiff, trong khuôn khổ chuyến thăm xứ Wales.

George, đang học lớp 6 tại Trường Tiểu học Lambrook ở hạt Berkshire, đang chuẩn bị thi SAT (một bài thi chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ và tính toán cho các học sinh trung học) giai đoạn 2 trong năm nay.

Hồi cuối tháng 9, Vương thất Anh đã xác nhận rằng Vương phi Kate sẽ không tham dự lễ trao giải Earthshot Prize của Hoàng tử William tại Singapore diễn ra vào tháng 11. Lý do đưa ra là vì cô cần ở bên hỗ trợ con trai cả George tham gia kỳ thi quan trọng.

George đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Điều này đã làm dấy lên suy đoán về trường học tiếp theo của George. Cung điện Kensington từ chối bình luận về kỳ thi mà George sẽ tham gia. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh sơ bộ của Eton College, được gọi là ISEB, thường diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 11.

George từng được nhìn thấy đến thăm Eton College, nơi Thân vương William và Vương tử Harry theo học. Nhiều người cho rằng George cũng sẽ theo học tại ngôi trường này.

Nguồn: Mirror