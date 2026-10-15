Trong phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng trần lên 11.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,8% so với tham chiếu.

Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp của QCG. Trước đó, ngày 14/10, mã này cũng tăng hết biên độ lên 10.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau hai phiên, thị giá QCG tăng gần 14%, đưa vốn hóa công ty vượt 3.000 tỷ đồng.

Với gần 102 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, khối tài sản của bà Loan cũng tăng 137 tỷ lên 1.121 tỷ đồng.﻿

Diễn biến trên xuất hiện sau khi Quốc Cường Gia Lai công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo quyết định ngày 12/10, Hội đồng quản trị miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường khỏi chức danh Tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan thay thế.

Bà Loan nhận bàn giao công việc từ ngày 12/10 và thực hiện nhiệm vụ theo chức danh mới sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận thay đổi người đại diện pháp luật. Trong thời gian chuyển giao, ông Cường tiếp tục đại diện công ty trong các giao dịch liên quan.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt liên quan vụ án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Trước đó, ngày 9/10, tòa phúc thẩm giảm hình phạt đối với bà xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ, đồng thời khấu trừ thời gian tạm giam.

Như vậy, bà Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc sau hơn hai năm kể từ khi nhường ghế điều hành cho con trai vào tháng 7/2024. Bà hiện là cổ đông lớn nhất tại Quốc Cường Gia Lai, sở hữu khoảng 37,05% vốn điều lệ.

Trước khi rời vị trí, ông Nguyễn Quốc Cường cũng gửi tâm thư tới cổ đông, thừa nhận kết quả điều hành hai năm qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 81 tỷ đồng, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng, gấp hơn 18 lần, chủ yếu nhờ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Dù cổ phiếu tăng mạnh trong hai phiên gần nhất, thị giá QCG vẫn thấp hơn trên 27% so với đầu năm. Công ty cũng đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tại dự án Bắc Phước Kiển, với khoảng 1.471 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính còn phải thu xếp.