Chi 1,4 tỷ đồng mua vàng, 4 năm sau người phụ nữ đi bán lại thì bị tiệm vàng khởi kiện, tòa tuyên bố: Người bán phải đền 5 tỷ đồng

Cô Lý, sinh sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vốn là người chi tiêu tiết kiệm, luôn ưu tiên các hình thức đầu tư an toàn và ổn định. Năm 2021, khi nghe thông tin giá vàng đang ở mức thấp, cô cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua vàng tích trữ lâu dài.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô Lý quyết định mang toàn bộ số tiền tiết kiệm 380.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) đến mua vàng tại một tiệm vàng có tiếng tại địa phương. Tại đây, cô Lý được nhân viên tư vấn nhiệt tình và quyết định mua hai thỏi vàng với tổng trị giá đúng bằng số tiền trên. Sau khi hoàn tất giao dịch, cô mang vàng về nhà với tâm trạng vui vẻ vì nghĩ rằng mình đã có một khoản tích lũy đáng giá cho tuổi già.

Đến năm 2025, khi giá vàng trên thị trường tăng mạnh, cô Lý quyết định bán số vàng này để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, thay vì quay lại cửa hàng cũ, cô mang vàng đến một tiệm vàng khác để giao dịch. Tại đây, sau khi kiểm định kỹ lưỡng, nhân viên thông báo rằng cả hai thỏi vàng đều là vàng giả.

Thông tin này khiến cô Lý vô cùng sửng sốt. Không thể tin rằng số vàng mình mua tại một cửa hàng uy tín lại là hàng giả, cô lập tức quay trở lại tiệm vàng ban đầu để yêu cầu giải thích và giải quyết.

(Ảnh minh họa)

Trái với mong đợi, chủ tiệm vàng không những không thừa nhận trách nhiệm mà còn thay đổi thái độ hoàn toàn. Phía cửa hàng cho rằng chính cô Lý đã đánh tráo vàng thật bằng vàng giả rồi quay lại yêu cầu bồi thường, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện cô ra tòa.

Theo luật pháp Trung Quốc, hàng hóa bán cho người tiêu dùng phải đáp ứng đúng chất lượng đã thỏa thuận. Trong trường hợp phát hiện hàng giả, người tiêu dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền, đổi hàng hoặc bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, cả hai bên đều khẳng định mình là nạn nhân. Tiệm vàng lập luận rằng giao dịch đã diễn ra từ 4 năm trước, khoảng thời gian quá dài khiến họ không thể xác định chuyện gì đã xảy ra với hai thỏi vàng sau khi rời khỏi cửa hàng. Vì vậy, họ từ chối trách nhiệm và cho rằng cô Lý đã có hành vi gian dối.

Trước tình huống tranh chấp phức tạp, Tòa án nhân dân thành phố Ninh Ba xác định yếu tố then chốt của vụ án là bằng chứng mà mỗi bên đưa ra để chứng minh lập luận của mình.

(Ảnh minh họa)

Tại phiên tòa, cô Lý đã cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng, chứng từ thanh toán cũng như đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ quá trình cân đo, kiểm tra và giao vàng tại tiệm vàng vào thời điểm mua. Những tài liệu này chứng minh rõ ràng rằng hai thỏi vàng được mua trực tiếp tại cửa hàng nói trên.

Đặc biệt, tòa án còn xác minh được rằng sau khi mua vàng, cô Lý đã gửi số vàng này trong két an toàn của ngân hàng và không có cơ hội hay điều kiện để trao đổi, thay thế hoặc can thiệp vào tài sản trong suốt thời gian 4 năm.

Trong khi đó, phía tiệm vàng chỉ đưa ra cáo buộc rằng cô Lý đã đánh tráo vàng nhưng không xuất trình được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho lập luận của mình.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, tòa xác định tiệm vàng đã bán hàng giả cho người tiêu dùng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, tiệm vàng bị buộc hoàn trả cho cô Lý số tiền gốc 380.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng), đồng thời phải bồi thường thêm 1,4 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng). Phán quyết này được đưa ra căn cứ theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, trong đó quy định rõ: hành vi bán hàng giả, hàng nhái hoặc không đúng giá trị thực phải bồi thường gấp 3 lần số tiền mà người tiêu dùng đã thanh toán.

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và trung thực trong hoạt động buôn bán. Đồng thời, đây cũng là bài học quan trọng đối với người tiêu dùng khi mua những tài sản có giá trị cao, cần lưu giữ các chứng từ liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi xảy ra tranh chấp.