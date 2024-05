Rạng sáng nay 10/5 (giờ Việt Nam), trên trang cá nhân, Justin Bieber khoe bộ ảnh cùng bà xã Hailey Baldwin, chính thức công bố chuyện vợ đang mang thai tháng thứ 6 và cả hai chuẩn bị lên chức cha mẹ.

Đáng chú ý chỉ sau 1 giờ Justin Bieber đăng bài, Selena Gomez cũng có động thái trên trang cá nhân. Giọng ca "Lose You to Love Me" đăng tải lên Instagram story khoảnh khắc cô cùng bạn trai nắm chặt tay nhau cực ngọt.

Selena Gomez chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên bạn trai chỉ 1 tiếng sau khi Justin Bieber công khai chuyện lên chức cha

Bên cạnh đó, Selena Gomez cũng chia sẻ hình ảnh bên bạn trai Benny Blanco cùng 2 bạn diễn của cô trong "Only Murders in the Building" là Martin Short và Steve Martin.

Selena Gomez và bạn trai là nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco công khai chuyện hẹn hò từ tháng 12/2023.

Nhiều người cho rằng, hiện tại Selena Gomez đang trong mối quan hệ ngọt ngào cùng bạn trai, nên chắc chắn cô không mấy bận tâm tới chuyện Justin Bieber chuẩn bị lên chức cha.

Hailey Bieber hiện đang mang thai ở tháng thứ 6

Selena Gomez và Justin Bieber từng có chuyện tình tốn nhiều giấy mực của truyền thông trong 8 năm. Thời điểm hẹn hò, cả hai liên tục chia tay rồi tái hợp khiến công chúng có phần ngán ngẩm.

Đáng chú ý, chỉ sau 6 tháng chia tay với Selena Gomez, Justin Bieber đã đăng ký kết hôn cùng Hailey Baldwin. Một năm sau đó, cả hai tổ chức một hôn lễ hoành tráng dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và gia đình.

Trước khi mang thai, bà xã Justin Bieber đã tâm sự về nỗi sợ nuôi dạy con cái trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times vào tháng 5/2023. "Tôi thực sự đã khóc về điều này suốt thời gian qua! Tôi rất muốn có con nhưng tôi lại sợ hãi. Đã có quá nhiều người bàn tán về chồng và bạn tôi rồi. Tôi không thể tưởng tượng được việc phải đối mặt thế nào với những lời nói không hay về con mình. Chúng tôi chỉ có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất. Miễn sao con cảm thấy được yêu thương và an toàn", Hailey Baldwin chia sẻ.