Nghe Thơm và Thỏ tâm sự chuyện thương vợ, cộng đồng mạng đồng loạt thốt lên: "Người đàn ông thế này trên đời còn tồn tại không?"

Giữa nhịp sống hối hả của showbiz và những chuyến công tác, lưu diễn kéo dài miên man, hình ảnh những người đàn ông thường ngày mạnh mẽ, gai góc bỗng chốc trở nên mềm yếu và đầy tâm sự khi nhắc về tổ ấm luôn có sức hút lạ kỳ.

Trong đoạn video ghi lại những phút giây trải lòng mới đây, hai mảnh ghép quen thuộc Thơm và Thỏ (Da Lab) đã không ngần ngại bộc lộ trọn vẹn cảm xúc thật: Sự sốt ruột cồn cào, nỗi nhớ nhà da diết, cảm giác thời gian trôi chậm như rùa bò và hơn hết là niềm thương cảm vô bờ bến dành cho người vợ mình trân quý đang một mình gánh vác việc nhà. Câu chuyện không chỉ chạm đến trái tim hàng triệu khán giả mà còn khơi bùng lên làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nguồn: Tám Sài

Áp lực xa nhà và cảm giác "thời gian trôi chậm như vô tận"

Đối với những nghệ sĩ hay những người làm sáng tạo nội dung như Thơm và Thỏ (Da Lab), những chuyến đi quay dài ngày hay lưu diễn xa nhà vốn là một phần không thể thiếu trong công việc. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng hay những khung hình chỉn chu trên sóng, ít ai hiểu được những góc khuất tâm lý mà họ phải đối mặt khi đêm về.

Nguồn: Tám Sài Gòn

Trong cuộc trò chuyện đầy cởi mở và chất phác ấy, cả hai đã không giấu giếm cảm giác sốt ruột và bức bối khi phải rời xa không gian quen thuộc của gia đình. Khi được hỏi về tâm trạng lúc ở xa nhà, Thỏ nói luôn rằng "sốt ruột lắm, đi như vậy là lâu quá". Các anh thừa nhận rằng: Thời gian dường như bị bẻ cong, trôi chậm một cách kỳ lạ. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua với hàng tá lịch trình bận rộn, nhưng khi đêm xuống, căn phòng khách sạn trống trải lại khiến nỗi nhớ nhung chực trào. Cảm giác đếm từng ngày, từng giờ để được cầm vé máy bay trở về tổ ấm trở thành thấu kính quen thuộc của những người đàn ông mang nặng tình cảm gia đình.

Thơm chia sẻ thế này, guồng quay ở nhà cùng gia đình đã 9, 10 năm nay, có công việc thì sáng bay đi tối bay về, còn hiện tại mấy tháng xa nhà đi thế này việc ở nhà thế nào mình cũng chẳng bao quát được. Thậm chí, Anh tài Thơm còn cảm giác như "trải qua mấy kiếp rồi".

Nỗi lòng người chồng xa tổ ấm: Thương vợ vất vả chăm con ở nhà

Điểm chạm cảm xúc lớn nhất trong đoạn video chính là khoảnh khắc Thơm và Thỏ nhắc đến người vợ đang ở nhà một mình lo toan mọi việc. Không có những lời hoa mỹ hay văn vở xa vời, sự quan tâm và thấu hiểu được thể hiện qua từng ánh mắt lo lắng và câu nói chân phương.

Khi được hỏi về hậu phương, Thơm tâm sự: "Thực ra tụi em thì không vất vả gì đâu, xong công việc mình vẫn nghỉ ngơi được, thậm chí có những ngày muốn làm việc cũng chẳng có việc mà làm. Vợ em thì đúng một guồng quay từ sáng đến tối, sáng dậy đưa con đi học, làm hết mọi việc ở nhà, đón con đi học về, lo cơm lo nước, loanh quanh hết cả ngày. Bình thường ở nhà thì vợ chồng cùng nhau làm, em ở nhà còn đỡ cho vợ em được nhưng em đi vắng thì một mình xoay với 2 đứa hết cả ngày".

"Vợ con cũng động viên nhiều nhưng em không quen đi xa như này, rất là muốn về nhà", Thỏ tâm sự. Anh còn nói thêm: "Những lúc không phải đi làm thì em ở nhà, hỗ trợ vợ, vợ bảo gì làm nấy".

Sự đồng cảm sâu sắc ấy chính là chiếc cầu nối vững chắc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thay vì xem việc nhà là "chuyện của phụ nữ", những người chồng này thấu hiểu từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở dài của vợ sau một ngày dài bù đầu với con cái. Chính sự ghi nhận và xót xa đó đã biến họ từ những nghệ sĩ bận rộn trở thành những người cha, người chồng ấm áp trọn vẹn trong mắt khán giả.

Nguồn: Tám Sài Gòn

Phản ứng bùng nổ của cư dân mạng: "Hàng hiếm" thời nay là đây chứ đâu!

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng đã không giấu nổi sự xúc động. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tỵ và cảm thán đã được để lại dưới bài đăng:

- "Trời ơi, nghe hai ông chồng tâm sự mà tan chảy. Đàn ông tinh tế và thương vợ thế này trên đời chắc là 'hàng hiếm' mất thôi!"

- "Nhìn ánh mắt lúc nhắc đến vợ con là đủ biết họ yêu gia đình cỡ nào. Phụ nữ chúng mình chỉ cần sự thấu hiểu này thôi là mọi vất vả đều tan biến"

- "Đúng chuẩn hình mẫu người chồng quốc dân. Mong các anh luôn giữ vững năng lượng tích cực và sự ấm áp này"

Câu chuyện của Thơm và Thỏ (Da Lab) không chỉ đơn thuần là lời tâm sự cá nhân sau những chuyến công tác xa, mà còn mang đến một thông điệp ý nghĩa về hạnh phúc gia đình trong thời hiện đại. Hôn nhân bền vững không nằm ở sự hoàn hảo không tì vết, mà nằm ở chỗ: Dù đi đến đâu, bận rộn đến mấy, trái tim người đàn ông vẫn luôn hướng về một chốn bình yên mang tên "nhà", nơi có người vợ đang chờ và những đứa con đang lớn từng ngày.

Nguồn: Tám Sài Gòn

Có lẽ vì thế mà cuộc trò chuyện của Thơm và Thỏ Da LAB khiến nhiều người xem thấy ấm lòng. Bởi ngoài kia, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có một người chồng luôn nhớ đến vợ con mỗi khi đi xa. Vẫn còn không ít gia đình mà việc chăm con, quán xuyến nhà cửa hay những áp lực thường nhật vô tình bị xem là "chuyện của phụ nữ". Có những người chồng đi công tác nhiều ngày nhưng hiếm khi gọi điện hỏi vợ ở nhà có mệt không, con hôm nay thế nào hay chỉ đơn giản là nói một câu: "Em vất vả rồi". Cũng vì chứng kiến quá nhiều câu chuyện về sự thiếu sẻ chia trong hôn nhân mà không ít người trẻ ngày nay ngần ngại bước vào cuộc sống gia đình.

Người ta vẫn hay đùa rằng độc thân thì bị giục cưới, còn kết hôn rồi lại sợ mình sẽ phải gánh hết mọi thứ một mình. Thế nên, khi nhìn thấy một người đàn ông sốt ruột vì nhớ nhà, thương vợ đang vất vả, chỉ mong sớm hoàn thành công việc để trở về, nhiều người phụ nữ không khỏi mỉm cười. Bởi điều họ mong trong hôn nhân chưa bao giờ là một cuộc sống hoàn hảo, mà đơn giản chỉ là có một người luôn nghĩ đến mình và coi gia đình là nơi quan trọng nhất để trở về.