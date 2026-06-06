Vợ Tuấn Hưng hứa ở bên chồng, sẽ "dìu nhau qua ngàn phong ba"

Mới đây, Hương Baby - bà xã ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trong chuyến du lịch giữa thiên nhiên thơ mộng. Đi kèm bức ảnh cả hai nắm tay nhau bên hồ nước, cô viết đầy tình cảm: "Ϲùng nắm taу qua cõi ta bà. Mình dìu nhau qua ngàn phong ba".

Bà xã Tuấn Hưng chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên chồng

Dòng chia sẻ ngắn nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt của cặp đôi sau hơn một thập kỷ bên nhau.

Tuấn Hưng và Hương Baby được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi hiện có 3 người con và vẫn giữ được cuộc sống gia đình êm ấm.

Không còn hình ảnh "ngựa hoang" nổi tiếng một thời, Tuấn Hưng giờ đây dành nhiều thời gian cho gia đình, vợ con và cuộc sống bình yên hơn. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2025, Tuấn Hưng từng thừa nhận nếu không có vợ, "con ngựa hoang dại" như anh sẽ chưa thể dừng lại được.

Vợ chồng Tuấn Hưng đã đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều sóng gió

Thời gian gần đây, Tuấn Hưng trải qua không ít biến cố về sức khỏe và tinh thần. Nam ca sĩ từng phải liên tục ra vào bệnh viện để điều trị chứng đau dạ dày do stress và thiếu ngủ kéo dài. Anh cho biết có giai đoạn gần như "mỗi ngày vào viện một lần" vì lịch trình dày đặc cùng áp lực cuộc sống.

Bác sĩ kết luận giọng ca Quả táo vàng bị stress, suy nhược do thiếu ngủ trong thời gian dài. Tuấn Hưng thừa nhận anh đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt, tập ngủ sớm và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để cải thiện sức khỏe.

Tuấn Hưng từng gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nằm viện cách đây không lâu

Ngoài áp lực công việc, nam ca sĩ còn chịu cú sốc tinh thần sau khi mẹ qua đời. Trong một sự kiện cuối năm 2025, Tuấn Hưng từng bật khóc khi nhắc đến giai đoạn cô đơn, mất phương hướng sau biến cố gia đình. Anh cho biết âm nhạc và gia đình là điểm tựa giúp bản thân vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Nhiều khán giả nhận xét chính sự đồng hành của Hương Baby đã giúp Tuấn Hưng cân bằng lại cuộc sống.