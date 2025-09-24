Check-in mùa trăng 2025: Trở thành "Sứ giả Trung thu" cùng Kinh Đô, nhận quà siêu dễ

Trong ký ức của nhiều người Việt, Trung thu là đêm trăng sáng tỏ trên mái nhà, là tiếng trống lân rộn ràng đầu ngõ, là mâm cỗ bày biện bánh nướng bánh dẻo, đi cùng những hoa trái quen thuộc của mùa thu như bưởi, na, lựu. Trung thu còn là khoảnh khắc sum vầy, khi người lớn quây quần trò chuyện, hồi tưởng về những Tết Trung thu xưa, còn trẻ nhỏ ríu rít rước đèn ông sao, tung tăng phá cỗ. Những ký ức dịu dàng ấy làm nên một "múi giờ" đặc biệt trong trái tim mỗi người: dẫu bận rộn đến đâu, chỉ cần nhắc đến Tết Đoàn viên, ai cũng mong được trở về bên gia đình, sẻ chia câu chuyện tuổi thơ, cùng thưởng thức hương vị miếng bánh Trung thu đong đầy tình thân.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa ngày Trung thu là mong muốn của đại đa số người Việt

Tiếp nối hành trình "Trọn một ngày sum vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng", mùa trăng 2025 Kinh Đô khởi xướng chiến dịch "Sứ giả Trung thu", khuyến khích mỗi người hãy dành trọn một ngày sum vầy. Một ngày tạm gác lại công việc, những cuộc họp và áp lực thường nhật, thay bằng một khoảnh khắc sum vầy, đoàn viên bên mâm cỗ Trung thu, dưới ánh trăng và ánh đèn lồng lung linh, chắc chắn sẽ tạo nên kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Kinh Đô tin rằng khi mỗi người chủ động trở thành một "Sứ giả Trung thu", chỉ cần những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa sẽ góp phần giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp truyền thống đến mai sau.

Trọn một ngày sum vầy: Gác lại bộn bề, cùng lưu giữ ký ức đoàn viên

Một ngày nghỉ đâu cần lịch trình dày đặc? Chỉ cần sự trọn vẹn trong từng khoảnh khắc là đủ để Trung thu trở nên đáng nhớ. Với tinh thần "Trọn một ngày sum vầy", Kinh Đô gợi mở những cách giản dị nhưng giàu ý nghĩa để ai cũng có thể trở thành "sứ giả" mùa trăng.

Gác lại bộn bề, dành trọn một ngày nghỉ sum vầy để tạo nên những ký ức tươi đẹp cho con trẻ

Niềm vui Trung thu có thể bắt đầu bằng những việc siêu đơn giản như lúc cả nhà cùng tự tay chuẩn bị mâm cỗ trông trăng. Từ đôi tay cắt tỉa quả bưởi thành chú chó nhỏ, đến tiếng cười rộn rã khi xếp mâm ngũ quả, tất cả không chỉ là trò vui ngày rằm mà còn là khoảnh khắc.gắn kết.: Người lớn truyền cho con trẻ sự khéo léo và tình yêu với truyền thống, còn con trẻ mang đến cho người lớn niềm hạnh phúc hồn nhiên, trong trẻo.

Bánh Trung thu không thể thiếu trên mâm cỗ trông trăng (Ảnh: Khởi Đăng Tác Khí)

Khi trăng lên, cả nhà quây quần, cùng kể chuyện, rước đèn, phá cỗ. Một câu chuyện cổ tích Trung thu, thêm chút "gia vị" riêng từ ký ức của ông bà, cha mẹ, mang đến phép màu tuổi thơ, cho tâm trí con trẻ thêm lung linh, rực rỡ. Kết lại là khoảnh khắc chia nhau miếng bánh, uống ngụm trà, ngắm trăng lên, đó là hạnh phúc giản đơn nhất. Đừng quên lưu lại kỷ niệm bằng những bức ảnh bên mâm cỗ, dưới ánh trăng, cùng gia đình, không cần cầu kỳ nhưng lại vô cùng quý giá.

Cùng con trẻ quây quần ngắm trăng, phá cỗ, cho ký ức Trung thu thêm lung linh, rực rỡ

Và nếu muốn không khí thêm rộn ràng, hãy dạo quanh những con phố sáng rực lồng đèn, nơi giấy kiếng hồng, xanh, vàng tỏa ánh lung linh. Hoặc ghé qua những triển lãm nghệ thuật, nơi Trung thu cổ được tái hiện bằng hơi thở đương đại. Trẻ con thì tròn mắt khám phá, người lớn lại bồi hồi gặp lại chính tuổi thơ của mình. Trẻ con được khám phá, người lớn thấy lại những ký ức, và cả gia đình lại có thêm nhiều câu chuyện để kể.

Dạo phố lồng đèn, tham gia triển lãm cũng là một cách để hưởng ứng và lan tỏa không khí Trung thu (Ảnh: Khởi Đăng Tác Khí)

Và nếu bạn quá bận rộn? Đừng lo. Chỉ cần tạm gác công việc trong một ngày, pha ấm trà, cắt chiếc bánh Trung thu Kinh Đô và ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Hỏi thăm, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện thường nhật , thế là đã đủ để bạn trở thành "sứ giả" của đêm trăng. Và nếu bạn đang mong chờ một ngày thật "chill" như thế, hãy ghé thăm microsite "Sứ giả Trung thu" để bình chọn một ngày nghỉ thật ý nghĩa nhé.

Microsite "Sứ giả Trung thu": Kết nối truyền thống theo cách hiện đại

Trở thành Sứ giả Trung thu cùng Kinh Đô và nhận nhiều phần quà hấp dẫn

Từ truyền thống đến hiện đại, từ thời xưa đến ngày nay, giá trị của Trung thu luôn nằm ở sự gắn kết sum vầy. Kinh Đô luôn mong muốn được hiện diện ở mọi khoảnh khắc ấm cúng ấy cùng bạn và những người thân yêu. Hơn thế nữa, Kinh Đô cũng mong được đồng hành với bạn trên hành trình trở thành "Sứ giả Trung thu". Chỉ với vài thao tác đơn giản cùng microsite của Kinh Đô, bạn đã có thể trở thành "Sứ giả Trung thu" và nhận về hàng chục ngàn quà tặng, đặc biệt là những sản phẩm bánh Trung thu Kinh Đô đang được cộng đồng mạng săn đón như Bánh Trung thu Trăng Vàng Nguyệt Ánh Tường Vinh, Bánh Trung thu Lava trứng chảy, Bánh Trung thu Tuyết cho đêm trăng sum vầy cùng gia đình nhé.

