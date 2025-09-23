Mùa trăng 2025: Kinh Đô cùng VTV kể chuyện Sứ giả Trung thu, gìn giữ ký ức cho thế hệ mai sau

Theo chân "Sứ giả Trung thu" về với nghệ thuật truyền thống

Tập đặc biệt dịp trăng rằm tháng Tám của "Đẹp +84" năm nay đưa khán giả đến với làng nghề lồng đèn Phú Bình (TP.HCM) cùng gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Tại đây, hai nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành và Nguyễn Trọng Bình đã có gần nửa thế kỷ gắn bó với tre, giấy kiếng và những nét vẽ tỉ mỉ. Họ kể về cách chọn nan tre, uốn khung, bồi giấy kiếng và vẽ lên các hình ảnh thân quen một cách đầy cảm hứng. Mặc dù, làng nghề trải qua những đoạn thăng trầm, khi đèn điện tử du nhập và phát triển ồ ạt, các nghệ nhân vẫn kiên trì giữ nghề, giữ lại dáng vẻ truyền thống cho đèn lồng Việt.

Trong từng nan tre thơm mùi nắng, từng lớp giấy mỏng, là tình yêu và lòng tự hào của bao thế hệ.

Cuộc trò chuyện của gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh với các nghệ nhân tự nhiên gần gũi như những người quen cũ: người lớn say sưa với chuyện nghề, bọn trẻ thì háo hức chạm tay vào nan tre, lớp giấy kiếng, rồi vui đùa với những chiếc đèn rực rỡ. Chiếc lồng đèn khi ấy không chỉ là món đồ chơi mà còn là câu chuyện về sự khéo léo, kiên nhẫn và niềm tự hào về văn hóa của ông cha.

Rời làng nghề Phú Bình, "chuyến tàu Đẹp +84" tiếp tục lăn bánh ghé thăm Khởi Đăng Tác Khí - nơi chị Kim Thủy và những người trẻ tuổi dành tâm huyết phục dựng đèn lồng Trung thu cổ. Không có bản vẽ sẵn, chỉ thông qua những tấm chụp hình đen trắng, nghiên cứu tư liệu, thử nghiệm kỹ thuật xưa cùng hàng trăm giờ miệt mài tỉ mẩn, họ đã làm sống lại những chiếc đèn cầu kỳ của ông bà ta ngày trước. Với đôi tay khéo léo, trái tim đầy đam mê cùng sự tử tế và thái độ trân trọng văn hóa truyền thống, mạch nguồn di sản vì thế vẫn được nối liền và tiếp tục lan tỏa.

Những người trẻ đang thắp lửa di sản bằng bằng sự tử tế và trách nhiệm với văn hóa dân gian

Những người lặng lẽ gìn giữ linh hồn văn hóa Việt mỗi mùa trăng rằm không làm vì mong được ghi nhận, mà đơn giản vì trái tim họ mách bảo – vì tình yêu với nghề, với truyền thống, và với những ký ức đẹp đẽ của dân tộc. Chính vì thế, khoảnh khắc trao tặng huy hiệu "Sứ giả Trung thu" trong chương trình không chỉ là một lời cảm ơn, mà còn là sự ghi nhận chân thành dành cho những con người đã và đang thắp sáng mùa trăng bằng đam mê và sự tận tụy.

Từ đó, chương trình khơi gợi trong mỗi người tình yêu và trách nhiệm với di sản văn hóa – để ai cũng có thể trở thành một "sứ giả" theo cách riêng của mình: khi ta biết trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống, dù chỉ bằng một hành động nhỏ, một câu chuyện kể lại, hay một chiếc đèn lồng tự tay làm cùng con trẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn và sáng tạo trong hương vị bánh, Kinh Đô còn mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong việc lưu giữ những giá trị Trung thu truyền thống – từ chiếc đèn lồng, mâm cỗ đến những trò chơi dân gian, thông qua việc tôn vinh những nghệ nhân truyền thống hay những nghệ sĩ trẻ. Cam kết của Kinh Đô giản dị và rõ ràng: tiếp tục đồng hành cùng gia đình Việt để gìn giữ nét đẹp Tết Đoàn viên, để những câu chuyện mùa trăng lan tỏa theo cách gần gũi nhất.

Ông Sameer Yadav, Giám Đốc Tiếp Thị Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Trung thu từ lâu không chỉ là một lễ hội, mà còn là biểu tượng của đoàn viên, sẻ chia và truyền nối những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Là thương hiệu với hành trình 27 năm mang chiếc bánh Trung thu tới tay người tiêu dùng, Mondelez Kinh Đô không ngừng sáng tạo để những chiếc bánh Trung thu hôm nay không chỉ đáp ứng khẩu vị truyền thống lẫn hiện đại, mà còn trở thành cầu nối đưa những câu chuyện và ký ức đẹp tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng VTV qua chương trình Đẹp 84+ để khắc họa câu chuyện về những Sứ giả Trung thu đã góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội, để Trung thu không chỉ sống mãi trong ký ức hôm nay, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

Giữ Trung thu cho con trẻ cũng là giữ ký ức cho chính mình. Hãy dành trọn một ngày bên nhau: sớm chuẩn bị mâm cỗ nhỏ, chiều cùng con dán đèn giấy, tối nắm tay nhau dạo phố dưới ánh trăng. Hãy kể lại câu chuyện mùa trăng năm xưa, dạy con một bài đồng dao, hay nhờ ông bà chỉ cách bày biện mâm cỗ ngày rằm. Những điều giản dị ấy, khi được gìn giữ qua năm tháng, sẽ trở thành tài sản tinh thần không gì có thể thay thế được.

Mùa trăng này, mong rằng mỗi chúng ta đều tìm thấy bình yên trong tiếng cười con trẻ và niềm tự hào khi được sống giữa những giá trị văn hóa hiện hữu. Bởi giữ Trung thu cho con trẻ chính là giữ lại phần trong trẻo nhất của ký ức, để mai này, khi những đứa trẻ lớn lên vẫn nhớ rằng đã có một mùa trăng rất đẹp bên gia đình, bên chiếc đèn giấy, bên mùi bánh thơm, và bên những câu chuyện không bao giờ cũ.