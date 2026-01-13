Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Quế, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 13/1, tại Xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh ở khu Tân Lập, phường Hoàng Quế.

Hiện trường vụ cháy xưởng lao động dạy nghề tại Trại giam Quảng Ninh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cháy, Công an phường và lực lượng Dân phòng cùng lực lượng cán bộ trại giam nhanh chóng di chuyển nhiều tài sản đến nơi an toàn, lực lượng phòng cháy tiếp cận, dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Hiện nay cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ Nhà xưởng lao động số 1 với diện tích khoảng 500m², được xây dựng năm 2010, bị lửa thiêu rụi.

Một phần Nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 với diện tích khoảng 300m², được xây dựng từ năm 2006, cũng bị cháy. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 750 triệu đồng.

Nhiều đồ đạc được di chuyển đến nơi an toàn khi vụ cháy xảy ra.

Các cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời cử cán bộ tiếp tục trực ở các vị trí có nguy cơ cháy để có biện pháp xử lý kịp thời.

