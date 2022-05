Cháy xưởng gỗ tại Gia Lâm, Hà Nội

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy của Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Công an huyện Gia Lâm và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng hơn 80 lính cứu hỏa tới hiện trường triển khai cứu hỏa.

Do cháy xưởng chế biến gỗ, nên chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc cháy lan nhanh, lực lượng chức năng đã điều động lực lượng triển khai các biện pháp quyết liệt nhanh chóng dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau một giờ nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế.

Lực lượng Công an xã, Đội cảnh sát Giao thông, trật tự và các đơn vị liên quan cũng được huy động, phối hợp để tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra hỏa hoạn.