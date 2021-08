Chạy xe máy 3 ngày 3 đêm về quê tránh dịch, thanh niên ngủ gật đâm vào lan can đường

Thông tin ban đầu, chiều 31/7, người dân đi trên đường N5 (thuộc địa bàn xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) thì phát hiện một nam thanh niên đi xe máy bị tai nạn. Ngay sau đó, nam thanh niên được người dân đưa đến Trạm y tế xã Hiến Sơn để cấp cứu.

Được biết, nam thanh niên tên Xồng Bá Rống (SN 1999, trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Sau 3 ngày, 3 đêm đi xe máy từ TPHCM, Rống về đến địa điểm trên thì gặp nạn. Nguyên nhân do Rống ngủ gật, sau đó đâm vào lan can sắt bên lề đường.

Chiếc xe máy của Xồng Bá Rống chất đầy hành lý

Rống bị thương nhiều nơi trên cơ thể, tay phải khâu 10 mũi, chân phải 5 mũi, cổ tay trái 3 mũi. Trạm y tế cũng đã test nhanh COVID-19 miễn phí cho Rống, kết quả âm tính.

Chiếc xe biển Hà Tĩnh chở 8 người Kỳ Sơn tới chốt cầu Bến Thuỷ 2.

Chiều cùng ngày, một nhóm 8 người ở huyện Kỳ Sơn đi xe máy từ miền Nam về quê thì có người trong nhóm bị tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh, nguyên nhân do quá mệt rồi tự ngã. Rất may, một tài xế xe tải BKS 38H- 010.17 đã chở họ tới trạm cầu Bến Thủy, sau đó chở về huyện Kỳ Sơn.