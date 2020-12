Cháy rừng đe dọa xóa sổ hòn đảo du lịch được xếp hạng di sản thế giới của Australia

Vụ cháy rừng bắt đầu từ giữa tháng 10 song cho đến nay không những chưa thể kiểm soát mà còn tiếp tục lan rộng. Cơ quan cứu hỏa Queensland, Australia hôm 6/12 phát đi thông báo đề nghị người dân sống ở khu vực lân cận của thị trấn Thung lũng Hạnh phúc (Happy Valley) trên đảo Fraser cần sơ tán ngay lập tức khi một đám cháy rừng dự kiến di chuyển đến thị trấn này vào chiều qua.



Cháy rừng đang đe dọa xóa sổ đảo du lịch được xếp hạng Di sản Thế giới Fraser của Australia. Ảnh: Getty.

Ngày hôm qua đám cháy trở nên dữ dội hơn mặc dù lực lượng cứu hỏa đã cử 100 người cùng các thiết bị chữa cháy và máy bay chuyên dụng liên tục chiến đấu với ngọn lửa trên hòn đảo du lịch Fraser trong suốt 7 tuần qua. Gió lớn, nhiệt độ cao và khói bụi gây tầm nhìn hạn chế đang ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.

Fraser là một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Australia. Vào năm 1992, hơn một nửa diện tích của hòn đảo này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vì những giá trị phổ quát tự nhiên nổi bật của đảo. Tuy nhiên, cháy rừng từ ngày 14/10 do một nhóm du khách đốt lửa trại trái phép đã phá hủy ít nhất 80.000 hecta rừng, tương đương gần 45% diện tích của công viên quốc gia trên đảo. Vào thời điểm hiện tại, cháy rừng trên đảo Fraser được coi là đám cháy nghiêm trọng nhất tại Australia.

Mùa Hè năm nay tại Australia được dự báo sẽ nóng hơn và kéo dài hơn so với mọi năm, nhưng số vụ cháy rừng được cho là sẽ giảm mạnh so với năm 2019 do nhiều khu vực liên tục có mưa. Trước đó, trong mùa Hè năm ngoái, được Thủ tướng Australia Scott Morrison gọi là Mùa Hè Đen, thảm họa cháy rừng đã thiêu rụi gần 12 triệu ha rừng của nước này, đồng thời cướp đi sinh mạng của 33 người và làm ảnh hưởng tới môi trường sống của khoảng 1 tỷ động vật các loại./.