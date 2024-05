Cháy ở trường quay khiến nhóm nữ Kpop phải hủy lịch trình quay hình

Theo nguồn tin từ Joy News, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trên phim trường M! Countdown vào rạng sáng ngày 16/5. Lý do được đưa ra là do pháo hoa được sử dụng trong quá trình ghi hình vô tình bị bén lửa khiến đám cháy bị lan rộng. Các khán giả tham gia buổi ghi hình này nhanh chóng được rời đi nhưng rất may là không có ai bị ảnh hưởng về sức khoẻ.

Được biết, vì sự cố này mà buổi quay hình trước của aespa dành cho đợt comeback cùng Supernova chính thức bị huỷ. Các thành viên cảm thấy không đảm bảo với tình trạng hiện tại của trường quay nên quyết định dời lại lịch trình.

aespa tại 1 buổi quay hình M! Countdown trước đó

Cách đây không lâu, truyền thông Hàn Quốc đưa tin thành viên Winter phải trải qua ca phẫu thuật tràn khí màng phổi tại một bệnh viện lớn nổi tiếng ở Seoul. Sau khi điều trị, nữ idol chính thức hoạt động trở lại bình thường, gần đây nhất là đợt comeback cùng aespa.

Winter vừa trải qua một ca phẫu thuật

16 giờ chiều 13/5 (theo giờ Việt Nam), aespa chính thức tung MV Supernova , đánh dấu màn tái xuất làng nhạc sau nửa năm kể từ Drama. Supernova là một trong hai bài hát chủ đề thuộc full album đầu tay Armageddon của 4 "gà chiến" nhà SM. Full album đầu tiên của aespa và MV còn lại sẽ được phát hành ngày 27/5 tới đây.