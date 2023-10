Cháy nhà trong đêm, 4 người trong gia đình hoảng sợ kêu cứu

Sáng 2-10, Công an TP Hải Phòng cho hay Công an quận Ngô Quyền đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 36B An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.



4 người dân trong gia đình được giải cứu an toàn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 1-10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực 1 nhận tin báo cháy xảy ra ở khu vực bếp nấu trước cửa ra vào nhà dân số 36B An Đà, phường Lạch Tray.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã khẩn trương điều động lực lượng, xe chữa cháy tới hiện trường.

Khi đến nơi, quần chúng nhân dân thông tin có người mắc kẹt trên tầng 2 kêu cứu, tâm lý hoảng sợ, cửa bị chốt ở bên trong.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 1 tổ chức triển khai trinh sát, đeo bình khí lên tầng hai (gác xép) động viên tinh thần và hướng dẫn và đưa 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em) kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 23 giờ 7 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vụ hỏa hoạn đã khiến xe máy và một số vật dụng ở tầng 1 ngôi nhà bị hư hại, 1 người trong gia đình bị bỏng nhẹ ở chân, không phải đi bệnh viện.