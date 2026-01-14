Cháy nhà nghỉ 8 tầng lúc rạng sáng, tạm giữ 1 đối tượng nghi phóng hỏa

Ngày 14-1, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một nhà nghỉ 8 tầng trên địa bàn, nghi do một người phóng hỏa.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại ngôi nhà 8 tầng. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 48 phút rạng sáng cùng ngày, tại nhà nghỉ An Phú (số 87 ngõ Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông) xảy ra cháy. Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy được xác định bùng phát tại tầng 3 của tòa nhà cao 8 tầng, diện tích khoảng 132 m2.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng hướng dẫn 7 người thoát lên mái nhà, sau đó sử dụng xe thang đưa toàn bộ các nạn nhân xuống đất an toàn.

Nhiều người dân được giải cứu. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 2 giờ 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Công an đã tạm giữ một đối tượng nghi liên quan đến hành vi phóng hỏa để phục vụ điều tra.