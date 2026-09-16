Cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội: Người phụ nữ quấn chăn nhảy từ tầng 4 thoát nạn

Sáng 16/9, anh P.M.T. túc trực tại Bệnh viện Quân y 354 chăm sóc người thân đang điều trị sau vụ cháy nhà trên phố Văn Cao, Hà Nội, xảy ra rạng sáng cùng ngày. Anh P.M.T. là em trai chủ căn nhà. Trong số 5 người tử vong có vợ chồng chủ nhà và người cháu nội.

Theo anh M.T., cháu trai được bố mẹ gửi sang ông bà do hai người bận đi công tác xa. Sau khi nhận tin dữ, bố cháu lập tức bay từ TP.HCM về Hà Nội.

“Gia đình đang rất đau buồn” , anh M.T. nói.

Một người con khác của chủ nhà may mắn thoát nạn. Anh M.T. kể, khi ngọn lửa bùng lên, chị T., con dâu chủ nhà, đã quấn chăn rồi nhảy từ trên cao xuống và thoát được. “Còn anh T. (con trai chủ nhà) cầm bình oxy xuống để tìm cách xử lý đám cháy nhưng bị bỏng và ngạt khói. Sau đó anh phải chạy ngược lên phía trên ”, anh M.T. kể.

Bệnh nhân trong vụ cháy nhà đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.

Theo anh M.T., sau vụ cháy, một số người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số trường hợp sau khi được kiểm tra, điều trị đã được xuất viện; những người bị thương nặng tiếp tục ở lại điều trị, trong đó có 2 người đang được theo dõi tại khoa Hồi sức.

Gia đình hiện chờ thông tin từ bệnh viện và cơ quan chức năng về tình trạng của những người bị thương, đồng thời chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy .

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân y 354, cho biết 2 bệnh nhân trong vụ cháy hiện đang được điều trị tại khoa.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Thắng thông tin về tình trạng bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thắng, bệnh nhân T. (32 tuổi) bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi. Tình trạng này cần được điều trị tích cực và theo dõi sát do có nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc khí CO mức độ nhẹ.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2, độ cao khoảng 3m. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chưa phát hiện thêm tổn thương ở những cơ quan khác.

Bệnh nhân còn lại là anh T. (37 tuổi), bị ngộ độc khí CO nặng, bỏng ở tay và cần tiếp tục theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp. Hiện bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực và áp dụng phương pháp thở oxy cao áp.

Theo bác sĩ Thắng, tình trạng của cả 2 bệnh nhân vẫn nặng. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào đáp ứng của người bệnh với các phương pháp điều trị.