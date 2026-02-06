Cháy lớn tại xưởng mây tre giang đan rộng ngàn m2

Ngày 6-2, Công an xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng mây tre giang đan trên địa bàn.



Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại xưởng mây tre đan. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, kho hàng kiêm khu sản xuất mây tre giang đan rộng hàng ngàn m2 tại thôn Quan Châm (xã Phú Nghĩa) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa xuất phát từ khu vực cửa phía sau nhà xưởng, giáp nhà văn hóa gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng.

Thời điểm xảy ra cháy, xưởng đã hết giờ làm việc, không còn công nhân bên trong. Hai người trong gia đình phát hiện sự việc kịp thời thoát ra ngoài và tri hô cầu cứu khi khói lửa đã bao trùm phần lớn nhà xưởng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 28 đã huy động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai 3 mũi dập lửa từ cổng chính, cửa phụ và khu vực nhà dân lân cận nhằm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.