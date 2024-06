Cháy lớn ở căn nhà trong ngõ sâu, 3 cháu bé tử vong thương tâm

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cháu bé tử vong được xác định xảy ra vào sáng ngày 24/6, tại phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay, khỏi lửa bùng phát tại ngôi nhà trọ trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo lực lượng PCCC và tiếp cận hiện trường nhưng ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bao trùm căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hoả có mặt tại hiện trường. Hàng chục nhân viên y tế cũng có mặt cứu nạn nhưng cửa ngoài của căn nhà bị khoá, lực lượng chức năng phải phá khóa để dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 20 phút. Tuy nhiên, khi vào bên trong, lực lượng chức năng tìm thấy 3 cháu nhỏ lần lượt 6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng tuổi đã tử vong.

Lãnh đạo TP Đà Lạt ngay sau đó cũng đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Lối vào hiện trường vụ cháy bị phong toả - Ảnh: PLVN

Một số người dân xung quanh cho hay, 3 cháu nhỏ được mẹ đưa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt thăm bà ngoại từ chiều 23/6, chuẩn bị về thăm quê ở Nghệ An thì gặp chuyện không may. Thông tin trên báo PLVN cho hay, thời điểm xảy ra cháy, mẹ các cháu trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm sữa nên đã khoá trái cửa có thể do lo cho an toàn của các con, đề phòng các cháu chạy ra ngoài.

Căn nhà bị cháy là nơi bà ngoại các cháu nhỏ sinh sống. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau sự việc, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, TP Đà Lạt và các đoàn thể xã hội đã xuống thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân.