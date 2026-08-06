Đến sáng 6/8, hiện trường vụ cháy tại khu vực nhà lồng chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) vẫn còn khói âm ỉ bốc lên từ đống tro tàn. Sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 5/8, nhiều tiểu thương và người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến khu chợ bị thiêu rụi chỉ trong thời gian ngắn.

Theo đó, vào khoảng 20h25 ngày 5/8, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại một góc chợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa lan sang nhiều ki-ốt liền kề, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều hàng hóa và tài sản trong các kho, ki-ốt bị thiêu rụi.

Đến sáng hôm sau, khu thương mại bên trong nhà lồng chợ rộng hàng trăm mét vuông chỉ còn trơ khung. Một phần mái bị bong tróc, đổ sập, hàng hóa và vật dụng bên trong cháy rụi, thiệt hại nặng nề.

Khu chợ Biên Hòa ngổn ngang sau đám cháy lớn (Ảnh: Di Anh)

Nhiều tài sản, hàng hóa đã hoàn toàn bị thiêu trụi (Ảnh: Di Anh)

Toàn bộ khu vực vẫn đang bị phong tỏa (Ảnh: Di Anh)

Nhân chứng kể phút lửa bùng lớn

Lời kể của nhân chứng vụ cháy tại chợ Biên Hoà (Thực hiện: Di Anh)

Là một trong những người trực tiếp tham gia hỗ trợ chữa cháy, anh Mai Đăng Trình (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, việc đầu tiên anh làm là đưa vợ con đến nơi an toàn rồi mới quay lại hỗ trợ lực lượng chức năng.

"Thấy lửa cháy ở đây thì tôi lo cứu vợ con mình trước. Vợ con leo ra hành lang rồi thì mình mới nhảy qua cứu bên đây. Tôi cùng với mấy anh em lực lượng phòng cháy chữa cháy đập kiếng để xịt nước vào, không cho lửa lan rộng."

Anh Mai Đăng Trình (Ảnh: Di Anh)

Tay của anh Trình bị thương sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Di Anh)

Theo anh Trình, ngọn lửa quá lớn khiến việc khống chế rất khó khăn.

"Lúc tôi quay lại thì lửa quá lớn rồi, mình không có nghiệp vụ như mấy anh chữa cháy, chỉ cố phụ mọi người thôi. Lúc đó không còn biết gì hết, chân chảy máu, bị rách cũng không biết. Chỉ biết lo cứu thôi."

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Giàu - tiểu thương trong khu chợ - cho biết, ngọn lửa khi đó đã lan rất nhanh.

Chị Nguyễn Thị Giàu - tiểu thương trong khu chợ (Ảnh: Di Anh)

"Mình đang ở trong chợ thì thấy lửa cháy đằng đó. Từ từ nó lan xuống dưới này. Không có tiếng nổ gì trừ tiếng nổ của mấy cái tủ kính thôi. Cháy phát lẹ lắm. Cháy lớn quá nên tiểu thương ở đó không dập được." - Chị Giàu cho biết.

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành được huy động tham gia dập lửa.

Trong đó có 31 xe cơ giới với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và đội viên trực tiếp chữa cháy. Do bên trong nhà lồng chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên đám cháy phát triển rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận.

Các lực lượng đã nhanh chóng tổ chức trinh sát hiện trường, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và bảo vệ khu vực xung quanh.

Nhiều người dân, tiểu thương đã hỗ trợ lực lượng chức năng phá kính, bơm nước để dập lửa khu vực cháy lớn bên trong (Ảnh: Di Anh)

Trong đêm, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Công an TP trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 21h35, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 22h10.

Theo UBND phường Trấn Biên, khu vực cháy là các ki-ốt thuộc Trung tâm thương mại Biên Hòa, nằm bên trong chợ Biên Hòa nhiều năm qua. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép, gồm hai tầng, diện tích cháy khoảng 600 m2. Chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, cao su, mây tre đan và nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và định giá.

Tiểu thương nghẹn ngào nhìn cơ nghiệp hóa tro

Tiểu thương xót xa sau vụ cháy chợ Biên Hoà (Thực hiện: Di Anh)

Sau khi đám cháy được dập tắt, UBND phường Trấn Biên đã giao lực lượng công an và quân sự địa phương chốt chặn, không cho người dân tiếp cận hiện trường để phục vụ công tác khắc phục hậu quả..

Đến sáng 6/8, khi ngọn lửa đã tắt, nhiều tiểu thương vẫn lặng người đứng trước khu chợ chỉ còn lại khung sắt cháy đen. Với họ, đó không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là cả cơ nghiệp tích góp suốt nhiều năm, nay chỉ sau một đêm đã hóa thành tro.

Nhiều người đứng trước rào phong tỏa (Ảnh: Di Anh)

Nhiều tiểu thương thẫn thờ khi gia tài tích góp bao lâu nay hóa thành tro chỉ sau một đêm (Ảnh: Di Anh)

Giọng vẫn còn nghẹn lại sau đêm trắng, bà Lê Thị Xuân Mãi, tiểu thương chợ Biên Hòa, cho biết, may mắn nhất là không có thiệt hại về người:

"Nói chung ở chợ vậy thì ai cũng ngủ không được... lo lắng cho chung hết đó. Cơn hỏa hoạn may mắn không thiệt hại về người. Đồ đạc trong kho bị cháy cũng nhiều."

Không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn về khu nhà cháy rụi, anh Ngọc Yến cho biết phần lớn tài sản của các hộ kinh doanh đều được cất trong kho trên tầng hai, nơi ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

"Tài sản ra đi hết rồi... Không biết sao, sót của. Chủ yếu là kho hàng ở trên lầu hai. Cháy kho hàng mới là nhiều tiền, còn dưới này chỉ là cửa hàng để bán thôi."

(Ảnh: Di Anh)

Đứng trước hiện trường, chị Nguyễn Thị Giàu nhiều lần lắc đầu khi nhắc đến những hộ kinh doanh mất trắng chỉ sau ít giờ đồng hồ.

"Có những người cháy cái kho trên đây, dưới đây cháy hết trơn, không còn miếng nào luôn. Trời ơi! Đau lòng quá, ngủ đâu được đâu."

Nỗi xót xa ấy cũng là tâm trạng chung của ông Trung Kiệt. Ông cho biết nhiều lô hàng vừa mới nhập về, chưa kịp bán thì đã bị lửa thiêu rụi.

"Cháy cũng nhiều lắm, không biết thiệt hại bao nhiêu. Chắc nguyên kho cháy gần hết rồi. Mới nhập nhang nữa, nhập giùm người ta mười mấy triệu... Cháy hết rồi. Kho đồ trên đây nè, nhang rồi tủ gỗ, bàn thờ Ông Địa, tượng Phật lả tả. Đồ tượng Phật mấy năm trước bán còn lại đó, bán không có trôi từ lúc dịch Covid."

Giữa khung cảnh hỗn loạn của đêm hỏa hoạn, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm để cùng lực lượng chức năng cứu những gì còn có thể. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Mai Đăng Trình cho biết mọi người chỉ kịp hô nhau di chuyển những món đồ chưa bén lửa ra ngoài trước khi tiếp tục phun nước khống chế đám cháy.

"Hô là phải kéo những cái đồ chưa cháy tới ra trước. Kéo đồ ra hết rồi xịt nước vô ki-ốt."

Những ô cửa kính vỡ nát (Ảnh: Di Anh)

Những lời kể ngắt quãng xen lẫn tiếng thở dài và ánh mắt thất thần của các tiểu thương đã phần nào nói lên những mất mát mà vụ hỏa hoạn để lại. Dù may mắn không có thiệt hại về người, nhưng với nhiều hộ kinh doanh, phải mất rất lâu nữa họ mới có thể gây dựng lại cơ nghiệp đã thành đống tro tàn.

UBND phường Trấn Biên đã yêu cầu Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai, đơn vị quản lý Trung tâm thương mại Biên Hòa, thông báo không cho các tiểu thương tiếp cận các ki-ốt bị cháy; bố trí lực lượng bảo vệ trực gác và dựng tôn bao quanh khu vực có nguy cơ đổ sập để bảo đảm an toàn.

Đồng thời, đơn vị quản lý phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp tháo dỡ những hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn.