Vào khoảng 22h45 ngày 25/06 (giờ địa phương), khách sạn Pal Hotel gần ga xe lửa Patna, bang Bihar (Ấn Độ) đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

“Chúng tôi xác nhận có 6 người chết, 3 trong số đó là phụ nữ. Chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính của những người này nhưng 2 trong số những người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch" - Satya Prakash, Giám đốc Cảnh sát Thành phố Patna, cho biết.

Đám cháy kinh hoàng "nuốt chửng" khách sạn nằm ở bang Bihar (Nguồn: X)

Vào thời điểm đám cháy diễn ra, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và thiêu trụi tầng trên của khách sạn. Một số người ở các tầng cao đã buộc phải nhảy ra từ cửa sổ phòng và ban công để thoát thân.

Ngay sau khi đám cháy bùng phát, nhiều xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, đồng thời các cần cẩu cũng được triển khai để giải cứu những người mắc kẹt trên các tầng cao hơn. Lực lượng cứu hộ cho biết, họ đã giải cứu được ít nhất 40 người.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa và giải cứu người dân

Mrityunjay Kumar Chaudhary, một thành viên đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã kiểm soát được ngọn lửa. Nguyên nhân sẽ được xác định rõ ràng thông qua cuộc điều tra của cơ quan chức năng".

Được biết, việc xảy ra hoả hoạn ở các toà nhà Ấn Độ không phải là chuyện hiếm khi các tòa nhà tại đây được cho là không tuân thủ luật và các quy tắc xây dựng an toàn. Năm 2019, vụ hỏa hoạn do chập điện đã nhấn chìm một tòa nhà ở Ấn Độ khiến 43 người thiệt mạng. Sau đó, vào năm 2022, vụ cháy tòa nhà thương mại bốn tầng ở New Delhi cũng đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

