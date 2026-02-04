Cháy dữ dội tiệm bánh ngọt ở TPHCM lúc rạng sáng

Ngày 4-2, Công an phường Phước Long, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh ở đường Đỗ Xuân Hợp.

Hiện trường vụ cháy

Rạng sáng cùng ngày, khói lửa xuất hiện tại tiệm chuyên bán bánh ngọt, bánh kem,... nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao đường Tây Hoà (phường Phước Long).

Nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi

Hoả hoạn sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm cửa hàng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng khống chế hoả hoạn.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khoảng 200 m2 bị ảnh hưởng, nhiều hàng hoá bên trong bị thiêu rụi.