Cháy dữ dội khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Chiều 29/1, lãnh đạo UBND phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 15h cùng ngày, tại khu phố Đạo Tú bùng phát đám cháy lớn . Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan sang 6 căn nhà liền kề, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh doanh hàng mã.

6 cửa hàng bán vàng mã ở Bắc Ninh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Do bên trong các cửa hàng có số lượng lớn vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa cùng dầu thắp hương, lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Thời tiết hanh khô cùng nguồn nhiên liệu lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Do lửa bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng chức năng phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu, triển khai các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có một hộ gia đình đang hàn xì.

Lực lượng chức năng huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dập lửa.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, tài sản bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các hộ dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.