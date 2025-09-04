Vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà (Hà Nội) xảy ra vào ngày 30/8 đã gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại theo đúng quy định của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là tình trạng sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời, không để tái diễn vi phạm và phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ cháy bãi xe dứoi gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8. Ảnh: Tiền Phong

Các địa phương cũng phải kiểm tra điều kiện PCCC đối với kết cấu hạ tầng giao thông, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC để tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe. Bộ Xây dựng yêu cầu lập kế hoạch di dời toàn bộ các bãi xe trong phạm vi bảo vệ hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025 và báo cáo kết quả rà soát về Bộ trước 25/9/2025.

Đối với vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với các cơ quan của Hà Nội khẩn trương kiểm định, đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng, khả năng khai thác công trình, đề xuất giải pháp khắc phục nếu cần thiết. Kết quả báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị chuyên môn rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và các biện pháp PCCC theo quy định pháp luật, báo cáo trước ngày 25/9/2025.

Ngày 4/9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã nhận được chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh về việc rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà, Hà Nội).

Theo vị này, sau khi nhận được chỉ thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện. Và, việc thu hồi giấy phép đã cấp cho các bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội chỉ là 1 trong các nội dung mà sở và các bên liên quan sẽ thực hiện.

Trước đó, ngày 30/8, ở nhánh lên xuống gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp (nút giao) này.