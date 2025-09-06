Chiều 6-9, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) đang điều tra vụ cháy lớn công ty in ấn, bao bì.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại công ty chuyên in ấn và bao bì rộng hàng trăm mét vuông ở đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm. Phát hiện cháy, bảo vệ cùng người dân hô hoán dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do bên trong chứa nhiều giấy, bao bì, nhựa..., ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM đã điều động hàng chục cảnh sát cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn 30 phút, hỏa hoạn được tắt hoàn toàn.

Bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do chập cầu dao điện tại khu vực xưởng sản xuất.