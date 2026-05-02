Theo thông tin từ phía Asset Việt Nam, đơn vị này khẳng định việc đăng ký tên miền chagee.vn được thực hiện vào ngày 4/1/2026, khi tên miền ở trạng thái tự do, tuân thủ đầy đủ nguyên tắc "đăng ký trước, sử dụng trước" theo quy định hiện hành. Trước đó, tên miền này đã từng thuộc sở hữu của một cá nhân trong giai đoạn 2023-2025 và không có bất kỳ động thái khiếu nại hay mua lại nào từ phía doanh nghiệp liên quan đến nhãn hiệu Chagee.

Asset Việt Nam quyết định giữ tên miền Chagee.vn

Trong bối cảnh đó, Asset Việt Nam cho biết việc làm rõ định hướng sử dụng tên miền là cần thiết nhằm tránh các suy diễn sai lệch. Theo định hướng công bố, chagee.vn không được sử dụng cho mục đích kinh doanh đồ uống hay lĩnh vực F&B, mà sẽ được phát triển như một nền tảng thuộc hệ sinh thái giáo dục Course.vn.

"Chagee.vn, theo chiến lược phát triển của Asset Việt Nam, là thương hiệu trực thuộc hệ thống giáo dục Course.vn (Course Việt Nam). Mục tiêu của chúng tôi không phải là kinh doanh F&B hay trà sữa", thông báo trên fanpage chính thức của Asset Việt Nam viết.

Cụ thể, Asset Việt Nam định vị chagee.vn là một nền tảng giáo dục lối sống, tập trung vào việc rèn luyện tinh thần và chia sẻ các giá trị cội nguồn dành cho thế hệ trẻ. Nội dung phát triển trên nền tảng này được định hướng bao gồm kiến thức đa lĩnh vực như lịch sử, địa lý, văn hóa, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng sống, thay vì các hoạt động thương mại liên quan đến sản phẩm trà hay đồ uống.

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn tên gọi "Chagee" không cần phải giải trình về mặt lý do theo quy định pháp luật, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là một dấu hiệu độc quyền tuyệt đối. Asset Việt Nam cho rằng thuật ngữ này có nguồn gốc từ các biến thể liên quan đến "trà" trong tiếng Trung, mang tính mô tả chung, tương tự như các từ phổ thông trong lĩnh vực đồ uống.

"Về cái tên "Chagee", chúng tôi không cần phải giải thích tại sao mình chọn một chuỗi ký tự cụ thể cho thương hiệu. Pháp luật Việt Nam không yêu cầu người đăng ký tên miền phải chứng minh lý do chọn tên. Nhưng cần làm rõ một điều: "chagee" không phải sáng tạo độc quyền của bất kỳ ai", thông báo của Asset Việt Nam viết.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định việc phát triển chagee.vn trong lĩnh vực giáo dục, tương ứng với Nhóm 41 theo phân loại quốc tế Nice, là hoàn toàn độc lập và không xung đột với các nhóm ngành mà nhãn hiệu CHAGEE đang được bảo hộ như Nhóm 30, 32 hay 43 liên quan đến đồ uống và dịch vụ nhà hàng.

Trước đó, đại diện CHAGEE INVESTMENT PTE. LTD đã gửi thư pháp lý cho đơn vị sở hữu tên miền Chagee.vn. Văn bản này nhấn mạnh rằng Chagee là thương hiệu trà cao cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc, được thành lập từ năm 2017 và đã nhanh chóng mở rộng quy mô toàn cầu với hơn 6.000 cửa hàng, đồng thời đặt mục tiêu hiện diện tới 100 quốc gia.

Thư pháp lý của Chagee.

Trong thư, phía đại diện cho Chagee cũng đưa ra các căn cứ liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu. Theo đó, doanh nghiệp này đã đăng ký là chủ sở hữu nhãn hiệu "CHAGEE" tại Việt Nam, với các nhóm hàng hóa và dịch vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đồ uống, thực phẩm và nhà hàng. Nhãn hiệu này, theo lập luận của phía đại diện pháp lý Chagee, đã và đang được sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc tế, gắn liền với các sản phẩm trà và mô hình kinh doanh đặc trưng của thương hiệu.

Từ các cơ sở đó, phía Chagee cho rằng việc một bên khác nắm giữ và sử dụng tên miền chagee.vn có thể gây ra nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trên cơ sở này, yêu cầu được đưa ra là bên đang giữ tên miền phải hoàn trả miễn phí hoặc tiến hành hủy bỏ tên miền trong thời hạn 10 ngày làm việc.