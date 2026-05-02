Ngày 2-5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra vụ cháy nhà 5 tầng trên đường Ngô Tất Tố.

Cảnh sát dùng thang đưa người mắc kẹt ở tầng 5 ra ngoài.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 5 tầng ở đường Ngô Tất Tố, đoạn gần cầu Thị Nghè 1. Lúc này trong nhà 5 người bên trong. Phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khói sau đó bốc lên dữ dội, nhiều người vội di dời tài sản ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và lính cứu hộ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 10 phút.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phối hợp người dân hỗ trợ đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài, riêng 2 người còn lại tự thoát được.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

CLIP: Cảnh sát hỗ trợ người mắc kẹt ra ngoài.

Khói bốc dữ dội.