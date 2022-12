Cháy Công ty TNHH Yesung Vina Bắc Ninh, chưa xác định được nguyên nhân

Sáng 30/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Yesung Vina, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh.



Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 6h ngày 30/12. Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh điều 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, chống cháy lan và di chuyển tài sản ra bên ngoài. Sau hơn 1 giờ khẩn trương chữa cháy, đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.