Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội vì chủ nướng cá

Tối 1/10, một vụ cháy xảy ra tại toà E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 20h20, người dân thấy lửa ngùn ngụt tại một căn hộ toà nhà chung cư trên nên thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý toà nhà.

Lúc 20h32, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy. Công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. 20h40, công an quận có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng PC07 và ban quản lý toà nhà sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập lửa. Đến 20h45, đám cháy được khống chế và 20h56 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa bốc ngùn ngụt ngoài ban công căn hộ.

Theo lời chủ căn hộ, đám cháy xuất phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá để ngoài ban công, sau đó cháy lan ra ban công.

Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ, hiện đã tỉnh táo bình thường và đang được kiểm tra y tế.