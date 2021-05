Cháy 3 căn nhà giữa thành phố, Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an trực tiếp chỉ đạo dập lửa

Vào khoảng 10h40' ngày 21/5, trong lúc ông Dương Văn Thắng (58 tuổi, ngụ đường Trần Nhật Duật, thuộc khóm Bình Long 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nấu ăn trong nhà thì bất ngờ bình gas bị nổ. Sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra các nhà lân cận.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp tham gia chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ.

Được biết, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà số 256/2 do ông Thắng thuê ở. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh An Giang đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chứa cháy tại chỗ và người dân khống chế ngọn lửa.

Cùng lúc đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, TP Long Xuyên cũng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Sau 20 phút ngọn lửa đã được khống chế.

Do thời tiết hanh khô cùng với nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh. Sau hơn 20 phút nỗ lực, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà, rất may là không thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được các ngành chức năng tiếp tục thống kê và điều tra, xác minh làm rõ.