Cháu trai Công nương Margaret xuất hiện hiếm hoi tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia

Samuel Chatto đã dự buổi xem trước riêng của triển lãm Painting The French Riviera tại The Royal Academy of Arts ở London. Đây là một trong số rất ít lần anh xuất hiện công khai một mình, trong bối cảnh bốn người cháu của Công nương Margaret thường giữ đời tư khá kín đáo.

Tại sự kiện, Chatto chọn một bộ vest đen toàn tập và tạo dáng chụp ảnh một mình. Cách xuất hiện này vừa tối giản vừa đúng chất của một người đang theo đuổi con đường nghệ thuật, thay vì dựa vào sự chú ý của công chúng như nhiều thành viên hoàng gia khác.

Triển lãm mà anh tham dự sẽ chính thức mở cửa vào thứ Sáu, ngày 2/10, và tập trung vào vai trò của French Riviera trong sự trỗi dậy của nghệ thuật hiện đại, sau đó trở thành điểm đến du lịch và bối cảnh phim ảnh biểu tượng cho phong cách sang trọng giữa thế kỷ 20. Những tên tuổi xuất hiện trong triển lãm gồm Paul Cezanne, Pierre-Auguste Renoir và Claude Monet.

Samuel Chatto vốn là một nghệ sĩ, đồng thời cũng nổi tiếng với cuộc sống khá thấp thoáng trước truyền thông. Mùa hè năm nay, anh đã đính hôn với bạn gái lâu năm Eleanor Ekserdjian, và chiếc nhẫn cầu hôn bằng sứ do chính anh thiết kế. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm 2027, dù ngày cụ thể chưa được công bố.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Chatto trước đó là vào tháng 6/2026, tại đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling. Dù thuộc thế hệ cháu của Công nương Margaret, anh vẫn chọn một lối sống gần gũi với nghệ thuật hơn là xuất hiện dày đặc trong các hoạt động hoàng gia.

Trên Instagram, Samuel Chatto tự giới thiệu ngắn gọn là "Maker" và thường chia sẻ các dự án nghệ thuật của mình, trong đó có loạt tác phẩm gốm trưng bày tại Kyoto. Điều này cho thấy hướng đi của anh khá rõ ràng: Xây dựng tên tuổi như một nghệ sĩ độc lập, không dựa vào danh nghĩa hoàng gia.

*Theo townandcountry