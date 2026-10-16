Châu Tấn giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan lần thứ 31

Diễn viên Trung Quốc Châu Tấn đã giành giải Diễn viên xuất sắc nhất (Busan Award for Best Actor) tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra tại Hàn Quốc. Giải thưởng được công bố tối ngày 15/10, trong lễ bế mạc liên hoan phim.

Theo danh sách giải thưởng chính thức của ban tổ chức, Châu Tấn được trao giải nhờ vai diễn trong Lần đầu nếm trải sự cô đơn (tên tiếng Anh: The First Taste of Loneliness). Bộ phim do đạo diễn Cố Du thực hiện. Diễn viên Nhật Bản Himeno Kashun cũng nhận giải thưởng ở cùng hạng mục. Đây là hạng mục không phân biệt giới tính, vinh danh diễn xuất nổi bật của các diễn viên tham gia tranh giải.

Châu Tấn tại sự kiện ra mắt phim ở LHP Busan. (Ảnh: Liên hoan phim quốc tế Busan BIFF)

Trong phim Lần đầu nếm trải sự cô đơn, Châu Tấn vào vai Giang Nguyệt, một người phụ nữ đối diện với nỗi đau mất cha và hành trình tìm cách hàn gắn những mối quan hệ trong gia đình. Bộ phim dài 135 phút, lấy câu chuyện về ba thế hệ phụ nữ cùng đối diện với sự mất mát làm trung tâm. Tác phẩm khai thác những biến chuyển trong đời sống gia đình, nỗi cô đơn và khả năng chữa lành sau đau thương. Phim được giới thiệu tại hạng mục tranh giải của Busan năm nay. Ngoài giải diễn xuất dành cho Châu Tấn, bộ phim còn nhận giải Đóng góp nghệ thuật (Busan Award for Artistic Contribution), trao cho nhà thiết kế âm thanh Lý Đan Phong.

Trong hành trình hơn ba thập kỷ, Châu Tấn là một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Hoa ngữ từng giành đủ ba giải thưởng diễn xuất danh giá: Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã và rất nhiều giải thưởng quốc tế.

Sinh năm 1974, Châu Tấn là một trong những diễn viên nổi bật của điện ảnh Trung Quốc, được biết đến qua các phim như Sông Tô Châu (2000), Nếu như yêu (2005) và Lý Mễ đích suy đoán (2008), Dạ yến (2006), Họa bì (2008). Giải thưởng tại Busan tiếp tục bổ sung dấu ấn quốc tế cho sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập niên của nữ diễn viên.

Chia sẻ về quá trình tham gia tác phẩm, nữ diễn viên cho biết bộ phim bắt đầu được thực hiện đúng vào thời điểm cô trải qua những biến động lớn trong cuộc sống. Theo Châu Tấn, khi đối diện với những thay đổi vượt quá sức chịu đựng, con người cần can đảm đón nhận và bước qua chúng. Sau những thử thách, cuộc sống vẫn có thể chuyển sang một hướng tích cực hơn. Ở phần cuối bài phát biểu, khi nhắc đến cha mẹ, Châu Tấn xúc động bật khóc. Cô chia sẻ rằng cha mẹ không chỉ trao cho mình sự sống mà còn dành đủ tự do để cô được trưởng thành theo cách riêng.

Theo Sina, một trong những điểm nhấn của bộ phim là phân đoạn khóc kéo dài khoảng 20 phút được thực hiện bằng cú máy liên tục. Thay vì sử dụng những tiếng khóc gào hay biểu cảm cường điệu, Châu Tấn lựa chọn lối diễn tiết chế, truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và những cử động nhỏ. Theo một số nhận xét được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, giới phê bình Hàn Quốc đánh giá cao sự tự nhiên và khả năng kiểm soát cảm xúc của nữ diễn viên sau buổi chiếu ra mắt.

Châu Tấn trong phim Lần đầu nếm trải sự cô đơn. (Ảnh: Liên hoan phim quốc tế Busan BIFF)

Bên cạnh thành tích điện ảnh, Châu Tấn còn khẳng định vị trí ở lĩnh vực truyền hình. Cô từng hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan, với các vai diễn đáng chú ý như Cửu Nhi trong Cao lương đỏ và Lâm Khản trong Nạn nhân không hoàn hảo. Những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh khác biệt cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên trên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, cô còn được khán giả yêu thích qua các bộ phim tình cảm Như sương mưa lại như gió, Anh hùng xạ điêu, Hậu cung Như Ý truyện, Gia đình Tiểu Mẫn...

Trong khi Chương Tử Di có dấu ấn quốc tế gắn liền với các liên hoan phim lớn tại châu Âu, giải thưởng mới tại Busan giúp Châu Tấn bổ sung thêm thành tích diễn xuất ở một liên hoan phim quốc tế hạng A tại châu Á. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ có thể duy trì dấu ấn ở cả điện ảnh nghệ thuật, phim thương mại và truyền hình đại chúng.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Châu Tấn không chỉ được nhớ đến qua các giải thưởng mà còn bởi những vai diễn mang dấu ấn cá nhân. Từ những cô gái trẻ giàu sức sống đến phụ nữ trưởng thành với nhiều trải nghiệm, nhân vật của cô thường có cách biểu đạt cảm xúc riêng, tạo nên hình ảnh “Châu Công tử” được khán giả nhắc đến suốt nhiều năm.

Giải thưởng tại Busan vì thế không đơn thuần là một danh hiệu mới trong sự nghiệp. Đây còn là sự ghi nhận dành cho hành trình bền bỉ của một diễn viên đã xây dựng vị trí bằng năng lực diễn xuất và những tác phẩm đa dạng, thay vì chỉ dựa vào sức hút truyền thông. Với dấu mốc quốc tế mới, Châu Tấn tiếp tục củng cố vị thế của mình trong điện ảnh Hoa ngữ.