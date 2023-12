Châu Hải My và những lựa chọn không phải phụ nữ nào cũng dám dũng cảm quyết định

Thông tin Châu Hải My qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa nuối tiếc. Hơn 30 năm cống hiến trong làng giải trí, Châu Hải My đã trở thành tuổi thơ, thanh xuân của nhiều người với hàng loạt bộ phim nổi tiếng: Dương gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương...

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khi vẫn còn độc thân, không có con cái. Cô từng nói trong một phỏng vấn rằng cô thực sự không hề hối hận vì quyết định độc thân: "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú và tôi đã trải qua rất nhiều điều, chẳng hạn như đóng những vai khác nhau và diễn giải những cuộc đời khác nhau".

Cuộc đời Châu Hải My từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ có duy nhất 1 lần kết hôn. Tuy nhiên, lần đó Châu Hải My cũng chưa từng đăng ký.

Nhiều người thương xót cho 1 kiếp người đến ngày cuối đời không chồng, không con. Song nhiều người lại nghĩ Châu Hải My đã sống 1 cuộc đời đáng sống, hạnh phúc và trọn vẹn đến giây phút cuối cùng.

Cô tin rằng mỗi người đều có cách sống riêng, miễn là vui vẻ, hạnh phúc và “phụ nữ phải sống thật tốt cuộc sống của chính mình”

Yêu đến mấy cũng không đánh mất chính mình

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ bén duyên khi cùng đóng chung phim Đảo nở phong vân. Sau 3 năm bên nhau, Lữ Lương Vỹ đã quyết định cầu hôn Châu Hải My khi cả hai đi du lịch tại Mỹ. Và 1 đám cưới nhỏ tại nhà thờ đã là nơi minh chứng cho tình yêu của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ.

Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy chẳng kéo dài bao lâu khi Châu Hải My được cho rằng "không làm tròn bổn phận".

Lữ Lương Vỹ chia sẻ trong cuốn hồi ký của mình: "Hải My là diễn viên nên cuộc sống không điều độ. Cô ấy ngủ khuya, hôm sau thức giấc lúc hai, ba giờ chiều. Bố tôi không thích điều đó". Bố mẹ Lữ Lương Vỹ muốn con dâu sớm sinh con, trở thành 1 bà nội trợ toàn thời gian thay vì cuộc sống diễn viên. Còn Châu Hải My thì muốn theo đuổi sự nghiệp của mình.

Trên thực tế, từ năm 16 tuổi Châu Hải My đã biết tiểu cầu trong máu ít bẩm sinh: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi".



Có tin đồn sau khi ly hôn với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My yêu một chàng trai kém tuổi nhưng mối quan hệ cũng không đi đến đâu. Người đẹp cũng nói rõ điều kiện sức khỏe không thể sinh con và khẳng định: "Nếu không thể chấp nhận được thì chỉ có cách chia tay thôi".

Sẽ có người đặt gia đình lên hàng đầu, sẵn sàng gác lại sự nghiệp thậm chí bất chấp nguy hiểm bệnh tật để hy sinh cho chồng con. Cũng sẽ có người vì tình yêu mà bất chấp, nhưng Châu Hải My đến cuối cùng vẫn trân quý bản thân mình. Nhiều người nói cô dũng cảm, có lẽ vì khát khao tự do nên không chịu được 1 cuộc hôn nhân đầy rẫy định kiến như thế.

Còn bao nhiêu phụ nữ đủ can đảm bước ra 1 cuộc hôn nhân gò bó không cho mình hạnh phúc, đơn giản hơn là sự an toàn khi bản thân bệnh tật?

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My vẫn giữ quan hệ tốt sau ly hôn

Độc thân vui vẻ còn hơn sứt mẻ hôn nhân

Sau khi ly hôn hơn 30 năm, Châu Hải My vẫn chưa tái hôn, cô lý giải: "Nếu ngay cả những gì tôi muốn khi đi mua sắm phải được kiểm soát, tôi không thể!". Cô còn đùa rằng: "Không lấy chồng thì có chết không? Tôi không lấy chồng cũng có thể sống rất hạnh phúc. Lỡ lấy chồng mà gặp phải một người bạn đời tồi, đối xử tệ bạc với mình thì sao?".

Điều kiện sức khỏe cũng là 1 trong những lý do Châu Hải My lựa chọn sống cùng 6 con chó trong căn nhà rộng lớn ở Bắc Kinh. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận rất thích trẻ con, trẻ con rất dễ thương. Trước đây cô từng thực hiện một số hoạt động từ thiện liên quan đến trẻ em nhưng không thể sinh con hay nhận con nuôi. Đây có phải là 1 sự thiệt thòi hay quan niệm hạnh phúc thay đổi theo hoàn cảnh của mỗi người?

Châu Hải My lựa chọn sống cùng thú cưng trong căn nhà rộng lớn ở Bắc Kinh.

Nếu Châu Hải My không cứng rắn, thỏa hiệp với nhà chồng cũ làm vợ hiền dâu đảm, nếu Châu Hải My không dứt khoát tự bảo vệ chính mình, dấn thân cho phù hợp quy chuẩn truyền thống thì liệu cô có thể an yên với tự do chính đáng trong căn nhà mơ ước suốt mấy thập kỉ.

Chúng ta không được lựa chọn điều tồi tệ gì sẽ đến với mình nhưng chúng ta được chọn cách đối mặt và vượt qua chúng. Hạnh phúc không phải đích đến, hạnh phúc là quá trình, là từng ngày chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Vì chỉ có 1 lần được sống nên hãy sống là chính mình, để 1 ngày mai có ra sao cũng không phải nói 2 từ "giá như".