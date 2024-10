Tháng 11/2003, Lady Louise Windsor chào đời với chứng lác mắt bẩm sinh, hay còn gọi là "mắt lé". Theo Hiệp hôi Bác sĩ nhãn khoa và Phát triển thị lực, đây là "dạng lác mắt phổ biến nhất" - thuật ngữ y học chỉ tình trạng 2 mắt bị lệch trong hoặc ngoài. Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 1-2% dân số thế giới.

Nguyên nhân khiến Lady Louise mắc phải chứng bệnh này có thể là do cô bé sinh non 4 tuần. Chia sẻ với tờ Sunday Express, Nữ công tước xứ Edinburgh Sophie từng cho biết: "Trẻ sinh non thường bị lé bởi vì mắt là bộ phận hoàn thiện cuối cùng". Bà cũng là mẹ của James, con trai của bà với Hoàng tử Edward.

Để khắc phục tình trạng này, Lady Louise đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên khi mới 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không thành công. Nữ công tước Sophie chia sẻ thêm về con gái: "Con bé bị lé khá nặng khi còn nhỏ. Việc điều trị cần có thời gian và phải đảm bảo một mắt không trở nên lấn át mắt còn lại".

May mắn đã mỉm cười với Lady Louise khi ca phẫu thuật thứ hai vào năm 2014, khi cô bé 10 tuổi, đã diễn ra suôn sẻ. Giờ đây, Lady Louise đã có thể nhìn rõ ràng với thị lực "hoàn hảo", như lời Nữ công tước Sophie xác nhận.

Hiện tại, ở tuổi 20, Lady Louise đang theo học năm thứ ba tại Đại học St Andrews (Scotland). Do chương trình học tại Scotland kéo dài 4 năm thay vì 3 năm như ở các khu vực khác của Vương quốc Anh, Lady Louise sẽ tốt nghiệp muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Theo Express