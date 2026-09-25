Flora Vesterberg không phải cái tên thường xuyên xuất hiện trên truyền thông như những thành viên Hoàng gia Anh trực hệ, nhưng cô vẫn có một vị trí đặc biệt trong gia phả Hoàng gia. Flora là cháu gái của Công chúa Alexandra, người em họ của cố Nữ hoàng Elizabeth II, đồng thời là một nhà sử học nghệ thuật, người làm công việc giám tuyển và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, thời trang và nghệ thuật ở Anh. Những năm gần đây, cô được chú ý không chỉ bởi xuất thân mà còn bởi phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch và khá ổn định.

Ở tuổi 30, Flora mới tìm được lời giải cho những điều mình từng trải qua

Năm 2025, Flora lần đầu công khai việc mình được chẩn đoán tự kỷ ở tuổi 30 trong một bài viết đăng trên British Vogue. Cô cho biết bản thân đã nhận thức về những khác biệt trong cách mình cảm nhận thế giới từ khi còn nhỏ, nhưng phải đến khi chuẩn bị bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Courtauld Institute of Art, cô mới quyết định tìm đến đánh giá lâm sàng để có câu trả lời rõ ràng hơn.

Trong British Vogue, Flora chia sẻ rằng việc nhận chẩn đoán mang đến cho cô cảm giác nhẹ nhõm và được xác nhận. Thay vì chỉ nhìn những trải nghiệm trước đây như những điều khó lý giải, cô có thêm một khuôn khổ để hiểu cảm xúc, nhu cầu và sự nhạy cảm của bản thân. Flora cũng cho rằng sự hiểu biết mới này giúp cô biết cách đối xử tử tế hơn với chính mình và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Điều đáng chú ý là trước khi được chẩn đoán, Flora vẫn có một cuộc sống học thuật và xã hội khá năng động. Cô hoạt động trong lĩnh vực lịch sử nghệ thuật, tham gia các buổi nói chuyện, nghiên cứu và nhiều sự kiện liên quan đến nghệ thuật, đồng thời từng xuất hiện trong các sự kiện của những thương hiệu lớn. Trong bài viết cá nhân, cô nói về những khó khăn mà mình từng âm thầm trải qua, đồng thời nhấn mạnh rằng tự kỷ có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau và không bị giới hạn bởi xuất thân hay nghề nghiệp.

Một hậu duệ Hoàng gia nhưng không sống theo hình ảnh “công chúa”

Flora sinh ra trong gia đình Ogilvy. Cha cô là James Ogilvy, con trai duy nhất của Công chúa Alexandra. Theo British Vogue và Tatler, Flora lớn lên tại Scotland trong một gia đình mà cô mô tả là bình yên và được yêu thương, sau đó theo đuổi lịch sử nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp riêng.





Cô kết hôn với Timothy Vesterberg và từng gây chú ý trong đám cưới năm 2021 khi đội chiếc tiara thuộc gia đình Ogilvy. Món trang sức này được tạo nên từ những chiếc trâm kim cương của Công chúa Alexandra từ những năm 1950, trở thành một trong những chi tiết nổi bật nhất trong diện mạo cô dâu.





Tuy nhiên, điều khiến Flora khác với hình dung quen thuộc về một nữ thành viên Hoàng gia là cô không xây dựng hình ảnh dựa trên những danh xưng hay nghi lễ. Công việc trong lĩnh vực nghệ thuật mới là phần quan trọng trong đời sống của cô. Cô từng đảm nhiệm các hoạt động liên quan đến Courtauld Institute of Art, Bảo tàng Victoria & Albert và Art History Link-Up.

Nếu câu chuyện cá nhân khiến Flora được chú ý trong năm 2025, thì phong cách thời trang và làm đẹp lại là điều khiến cô thường xuyên xuất hiện trên các trang tạp chí. Tại Royal Ascot năm 2024, cô từng diện một chiếc váy màu tím nhạt với phần cổ tạo điểm nhấn bằng nơ lớn, kết hợp son môi tông mận và chiếc mũ pillbox dáng vuông. Cách phối này tạo nên vẻ ngoài rất đặc trưng của thời trang sự kiện Anh: Nữ tính, chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ.

Ở một sự kiện khác của Bảo tàng Victoria & Albert vào tháng 6/2024, Flora lại lựa chọn một chiếc váy hồng mang hơi hướng Y2K, kết hợp với lớp trang điểm mắt ánh nhũ. Những lựa chọn này cho thấy cô không cố định mình trong một hình ảnh duy nhất mà linh hoạt giữa vẻ cổ điển của các sự kiện Hoàng gia và những xu hướng thời trang trẻ trung hơn.

Điểm dễ nhận ra trong nhiều lần xuất hiện của Flora là cô thường giữ mái tóc dài, thẳng và bóng mượt. Khi tham dự một sự kiện vào tháng 5/2024, cô tiếp tục để tóc dài tự nhiên, trong khi ở một số dịp khác lại chuyển sang tóc gợn sóng hoặc kiểu bán buộc cao. ELLE cũng ghi nhận cách cô thường điều chỉnh màu mắt, son môi và má hồng để đồng điệu với trang phục thay vì sử dụng một kiểu trang điểm cố định.

Một câu chuyện khác phía sau vẻ ngoài luôn chỉn chu

Điều thú vị ở Flora Vesterberg là hình ảnh công chúng của cô gần như đối lập với những khó khăn mà cô từng mô tả trong bài viết cá nhân. Trên thảm đỏ, các buổi tiệc hay sự kiện nghệ thuật, cô xuất hiện với vẻ ngoài được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục, mái tóc cho đến cách trang điểm. Nhưng chính Flora từng chia sẻ rằng cô đã âm thầm đối mặt với những thách thức liên quan đến sự khác biệt thần kinh từ thời thơ ấu.





Việc công khai chẩn đoán vì thế trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện của cô, không phải bởi danh hiệu Hoàng gia, mà bởi cách cô sử dụng trải nghiệm cá nhân để nói về việc phụ nữ có thể mất nhiều năm mới nhận ra và tìm hiểu những khác biệt của chính mình. Flora cho biết cô hy vọng câu chuyện của mình có thể góp phần nâng cao nhận thức về tự kỷ ở phụ nữ, đặc biệt với những người chỉ được chẩn đoán khi đã trưởng thành.

Và có lẽ chính sự kết hợp giữa một xuất thân đặc biệt, sự nghiệp trong nghệ thuật và câu chuyện cá nhân này khiến Flora trở thành một gương mặt đáng chú ý của thế hệ Hoàng gia mở rộng: Không cần một chiếc vương miện, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng cách sống và lựa chọn con đường của mình.

*Theo Elle