ChatGPT hoàn thành bài viết trong 30 giây, nhà văn ở Anh lo sợ mất việc

Henry Williams, một người viết lách tự do đến từ London, chia sẻ với tờ The US Sun rằng Chat GPT - hệ thống chatbot được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến bản thân anh mất việc trong tương lai.

Phát triển bởi công ty công nghệ OpenAI, ChatGPT được quảng cáo có thể hoàn thành nhiều tác vụ trong vài giây, gồm viết bài luận, làm thơ và thậm chí là viết một đoạn code lập trình phức tạp.

Viết bài báo trong 30 giây

Williams đã trải nghiệm ChatGPT bằng cách đặt ra một yêu cầu cho chatbot hoàn thành bài viết mang tiêu đề “Cổng thanh toán là gì?”. Đề bài của Williams được ChatGPT trả lời ngay lập tức và nó khiến anh kinh ngạc.

Chia sẻ trải nghiệm này với tờ Guardian, Williams nói sự thích thú của anh những phút ban đầu sớm trở thành lo lắng. ChatGPT chỉ mất khoảng 30 giây để tạo ra một bài viết. Thông thường một bài viết như vậy các đối tác phải cho Williams đến 500 bảng Anh.

Cũng theo Williams, từ ngữ được ChatGPT sử dụng có giọng điệu hơi thiếu tự nhiên, song bản thân bài luận đều chuẩn chỉnh về mặt ngữ pháp và cú pháp. Williams chỉ cần bỏ công sửa một chút sẽ có một bài viết hoàn hảo.

Chỉ người dùng đưa ra gợi ý, ChatGPT hoàn toàn có thể tạo ra một bài viết hoàn chỉnh. (Ảnh: Alamy)

“Nếu một công ty muốn cải thiện lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí, nó sẽ có thể làm được nhờ ChatGPT. Xét cho cùng, AI là lao động siêu tốc không ăn, không ngủ, không phàn nàn hay không cần nghỉ phép”, Williams nói.

Cây bút Williams dự đoán rằng trong tương lai gần, các cây viết tự do và biên tập viên vẫn có chỗ đứng nhưng số lượng nhân sự các tờ báo cần tới sẽ ít hơn so với trước. Con người vẫn đóng vai trò “gợi ý” để các chatbot AI tạo ra các bài viết, ngoài ra họ cũng thực hiện việc hậu kiểm như chỉnh sửa và đăng tải.

William cũng đặt ra câu hỏi những chatbot AI như ChatGPT liệu có khả năng tự học hỏi và chúng phải mất bao lâu để có thể tự tạo các ý tưởng, đưa ra những nội dung hoàn hào mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Công ty OpenAI đã ra mắt ChatGPT vào ngày 30/11/2022. Kể từ đó chatbot AI này đã trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Một trong những tranh cãi mới nhất liên quan đến ChatGPT chính là việc một số học sinh sử dụng công nghệ mới để gian lận trong thi cử.

Ông Peter Laffin, người sáng lập Crush the College Essay - một công ty chuyên hỗ trợ và giúp sinh viên nâng cao khả năng viết luận văn nói với Fox News rằng: "Việc đưa các trí tuệ nhân tạo mới vào trường học cho phép học sinh tạo các bài luận sẽ khiến chương trình giáo dục trở nên vô nghĩa".

Ông Laffin nói thêm rằng mặc dù đây sẽ là một vấn đề ở tất cả các cấp giáo dục, nhưng ông tin rằng học sinh tiểu học, trung học và học sinh ở thành thị sẽ là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo.

Cuộc đua chatbot

Theo tờ Financial Times, các gã khổng lồ công nghệ (big tech) như Google, Meta và Microsoft đã giúp xây dựng các nền tảng cho AI. Tuy nhiên, do sự chú ý dành cho ChatGPT ngày càng tăng, áp lực đối với Google hay Facebook cũng ngày càng tăng.

Trước khi ChatGPT ra mắt, Facebook đã có chatbot tương tự tên Blenderbot. Microsoft cũng từng ra mắt chatbot AI có tên Tay vào năm 2016.

Nhiều công ty công nghệ muốn sở hữu các chatbot AI như ChatGPT nhằm tiếp cận cùng lúc đến nhiều người dùng trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Alamy)

Mười năm trước, Google là công ty dẫn đầu về AI. Năm 2014, Google mua lại DeepMind, một công ty AI tiên tiến. Đến 2016, CEO Sundar Pichai hứa sẽ biến Google thành công ty "thiên về AI".

Sự phát triển nhanh chóng của ChatGPT đã khiến Google thay đổi chiến lược và dồn nguồn lực để phát triển AI. Trong thông báo cắt giảm 12.000 nhân viên ngày 20/1, ông Pichai tuyên bố Google sẽ tập trung vào AI.

Gần đây, Google có đột phá với các biến thể khác nhau của hệ thống AI làm nền tảng cho ChatGPT, bao gồm các mô hình AI có khả năng kể chuyện cười và giải các bài toán.

LaMDA, một trong những chatbot sử dụng AI do Google phát triển, có thể trò chuyện với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên theo cách tương tự như ChatGPT.

Thay vì tự phát triển chatbot cho riêng mình, tập đoàn Microsoft đầu tư trực tiếp vào ChatGPT bằng một cam kết trị giá hàng tỷ USD với OpenAI. Động thái này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi ChatGPT trình làng.

Các giám đốc điều hành của Microsoft không giấu giếm mục tiêu sử dụng ChatGPT để thách thức Google sau khi cuộc chiến công cụ tìm kiếm ngã ngũ một thập niên trước, bằng cách kết hợp nó vào dịch vụ tìm kiếm Bing của hãng.

Rào cản này có thể khiến Microsoft cân nhắc kỹ hơn trong việc đại tu triệt để công cụ tìm kiếm Bing, công cụ tạo ra doanh thu hơn 11 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo Reuters, Trung Quốc cũng không nằm ngoài cuộc đua khi có thông tin gã khổng lồ tìm kiếm Baidu của nước này dự định sẽ cung cấp dịch vụ chatbot AI giống ChatGPT. Chatbot này được phát triển dựa trên hệ thống Ernie, một mô hình học máy của Baidu đã được huấn luyện dựa trên kho dữ liệu khổng lồ trong những năm qua.

Ban đầu chatbot này sẽ cung cấp như một ứng dụng độc lập và dần dần tích hợp vào công cụ tìm kiếm cùng tên của hãng.