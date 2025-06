Kim So Hyun là nữ diễn viên rất quen thuộc đối với khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc. Cô nàng từng là diễn viên nhí trong một loạt phim nổi tiếng như "Mặt trăng ôm mặt trời", "Hoàng tử gác mái", "Nhớ em"… Khi trưởng thành, Kim So Hyun trổ sắc thành công và trở thành một trong những nữ thần học đường nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Dẫu vậy, Kim So Hyun không hề đóng khung diễn xuất trong một vài kiểu nhân vật nhất định.

Mới đây, nữ diễn viên đã lột xác với hình tượng đả nữ siêu ngầu, một xạ thủ điêu luyện trong phim "Good Boy", đóng cặp cùng Park Bo Gum. Để hóa thân thành công vào nhân vật, Kim So Hyun cắt tóc ngắn ngọt ngào. Bên cạnh đó, phong cách thời trang cá tính của cô cũng rất phù hợp với hình tượng đả nữ, là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những nàng thích style bụi bặm.

Áo tank top

Áo tank top là món thời trang quen thuộc trong mùa hè. Ưu điểm của mẫu áo này là độ nhẹ mát, giúp tôn lên nét quyến rũ, khỏe khoắn của người mặc. Kim So Hyun diện mẫu áo tank top không hề cầu kỳ. Cô mặc áo tank top cơ bản, mang tông màu đen. Phiên bản áo tank top này rất dễ phối đồ.

Bên cạnh ý tưởng kết hợp áo tank top với quần đen xuyệt tông của Kim So Hyun, các nàng có thể phối mẫu áo này cùng quần jeans xanh, quần âu ống suông hoặc chân váy để tạo sự đa dạng cho phong cách mùa hè.

Áo sơ mi rộng

Áo sơ mi rộng không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng cá tính như Kim So Hyun. Mẫu áo này ghi điểm ở sự thoải mái, nhẹ mát và dễ mặc. Kim So Hyun diện áo sơ mi trắng voan mỏng phối với áo hai dây cùng tông bên trong để trông vừa nữ tính, vừa kín đáo.

Một công thức khác mang tông màu trầm nhưng không kém phần thời thượng, "cool ngầu" là áo sơ mi thô màu be layer bên trong áo hai dây xám, rồi kết hợp với quần denim đen. Kim So Hyun thường bỏ qua thao tác sơ vin để tạo sự thoải mái tối đa cho bộ trang phục.

Áo blazer

Ngay từ mùa hè, chị em đã có thể tham khảo nhiều công thức diện đồ mùa lạnh từ Kim So Hyun. Item được Kim So Hyun yêu thích nhất chính là áo blazer dáng rộng. Thay vì chọn áo blazer màu sắc rực rỡ, nổi bật, Kim So Hyun ưu tiên áo blazer tông màu trung tính như xám, be hoặc họa tiết kẻ mảnh.

Các mẫu blazer này đẹp bền vững với thời gian, toát lên sự thanh lịch và thời thượng. Bên cạnh đó, blazer màu trung tính luôn dễ phối đồ. Chỉ cần kết hợp blazer cùng áo thun trắng hoặc màu rêu, sau đó mix với quần âu, quần jeans hoặc chân váy, chị em đã có outfit sành điệu miễn chê.

Áo khoác lửng

Áo khoác lửng rất phù hợp với tủ đồ của cô nàng cá tính. Kim So Hyun diện những mẫu áo khoác rất bụi bặm như áo khoác da, áo kaki. Không chỉ giúp người mặc tỏa sáng với vẻ ngoài "chất", áo khoác lửng còn tôn dáng hiệu quả, "hack" tuổi cực tốt ngay cả khi chị em chọn tông màu nhã nhặn như trắng, đen hoặc rêu. Áo khoác lửng gần như không bao giờ lỗi mốt, rất đáng bổ sung cho tủ đồ.

