Nửa đầu năm 2025 chứng kiến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trở lại mạnh mẽ với loạt tác phẩm truyền hình chất lượng cao, đa dạng thể loại và quy tụ dàn sao đình đám. Không chỉ được yêu thích trong nước, những bộ phim này còn gây sốt toàn cầu, lọt top trending ở nhiều nền tảng như Netflix, Disney+, Coupang Play… Từ lãng mạn chữa lành, hành động – noir, đến y khoa, trinh thám hay thân phận tráo đổi, dưới đây là 10 cái tên xuất sắc nhất đã làm nên mùa phim Hàn rực rỡ đầu 2025.

1. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Không hề ngoa khi nói đây đích thị là bộ phim Hàn Quốc xuất sắc và viral nhất nửa đầu 2025. Trong phim, IU và Park Bo Gum dẫn dắt câu chuyện tình yêu đầy hoài niệm kéo dài hơn 50 năm tại đảo Jeju. Bộ phim mang màu sắc chữa lành, nhẹ nhàng và đậm chất Hàn truyền thống, từ cách quay phim, phục trang, đến giọng Jeju đặc trưng. Nhân vật Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) trải qua tuổi trẻ đầy biến cố, chia ly và đồng hành trong từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc. Với cách kể chậm rãi nhưng cảm động, phim được ca ngợi là "một bản tình ca bằng hình ảnh" khiến người xem không thể không rơi nước mắt.

2. Mercy for None

Được ví như cú nổ noir-action của năm, Mercy for None đánh dấu sự trở lại bùng nổ của So Ji Sub. Anh vào vai Nam Ki Jun - một cựu trùm xã hội đen giả chết bằng cách tự cắt gân Achilles, sau 11 năm quay lại để điều tra cái chết bí ẩn của em trai mình. Bộ phim không chỉ hấp dẫn nhờ các pha hành động mãn nhãn mà còn là hành trình nội tâm phức tạp về sự chuộc lỗi và nỗi cô đơn. Không khó hiểu khi phim liên tục giữ vị trí cao trên Netflix tại hơn 30 quốc gia chỉ sau 1 tuần phát sóng.

3. The Trauma Code: Heroes on Call

Dựa trên webtoon đình đám Trauma Center: Golden Hour, bộ phim y khoa pha hành động này đưa Joo Ji Hoon vào vai Baek Kang Hyuk, bác sĩ từng công tác tại chiến trường, giờ dẫn dắt đội của mình cứu sống các ca nguy kịch. Bộ phim không chỉ hấp dẫn bởi nghiệp vụ y khoa và những tình huống sống còn, mà còn đi sâu vào câu hỏi đạo đức, áp lực của người làm nghề y, và mối quan hệ đồng đội nhiều cảm xúc. Sự kết hợp giữa tốc độ nhanh, chiều sâu tâm lý và nhiều phân cảnh hài hước, phim trở thành hiện tượng toàn cầu hồi đầu năm nay trên Netflix.

4. Nine Puzzles

Kim Da Mi đảm nhận vai profiler Yoon Ena - người từng là nhân chứng một vụ giết người khi còn nhỏ, giờ quay lại phá giải loạt án mạng với những mảnh ghép kỳ lạ. Đồng hành cùng cô là Son Suk Ku trong vai một cảnh sát với quá khứ đầy bí ẩn. Nine Puzzles đưa người xem vào mê cung ký ức, nơi ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm trở nên mơ hồ. Nhịp phim thông minh, twist dày đặc và diễn xuất xuất thần khiến đây trở thành một trong những tác phẩm trinh thám được bàn luận nhiều nhất mùa hè này.

5. Buried Hearts

Không quá ồn ào khi ra mắt, nhưng Buried Hearts khiến giới mộ điệu bất ngờ vì chất lượng vượt trội và rating tăng mạnh sau mỗi tuần. Park Hyung Sik vào vai Seo Dong Ju, người bị mất trí nhớ sau khi đánh cắp 2 nghìn tỷ won quỹ đen của giới chính trị. Khi tỉnh lại, anh bị cuốn vào vòng xoáy truy sát và âm mưu đan xen giữa các phe phái quyền lực. Phim mang màu sắc thriller chính trị căng thẳng, khai thác chủ đề quyền - tiền và cả tình yêu một cách mới mẻ.

6. Hyper Knife

Park Eun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi hóa thân thành Jung Se Ok, bác sĩ thiên tài từng bị cấm hành nghề. Cô trở lại làm việc trong bóng tối cùng giáo sư cũ Choi Deok Hee (Sul Kyung Gu), mở đầu cho loạt tình huống đầy tranh cãi về y đức, công lý và sự hy sinh trong ngành y. Với tone màu lạnh, nhịp phim nhanh và chủ đề gai góc, Hyper Knife không chỉ hút fan thể loại y khoa mà còn khiến khán giả suy ngẫm về ranh giới đúng - sai trong nghề cứu người.

7. Friendly Rivalry

Đây là bộ phim học đường pha lẫn yếu tố trinh thám đặc sắc cùng nhiều cài cắm về chuyện tình girllove. Phim xoay quanh Seul Gi - cô gái mồ côi bất ngờ phát hiện bí mật về cái chết của cha mình liên quan đến ngôi trường trung học mà cô vừa chuyển tới. Mỗi tập phim là một nút thắt được mở ra, làm lộ diện mối quan hệ chằng chịt giữa các nhân vật, từ bạn học đến giáo viên và cả gia đình. Dù chỉ là web-drama phát sóng trên nền tảng U+ Mobile TV, Friendly Rivalry lại ghi điểm với giới trẻ nhờ nội dung chặt chẽ và những cú plot twist bất ngờ.

8. Weak Hero Class 2

Sau thành công vang dội của phần 1, phần 2 mở rộng bối cảnh và đẩy mạnh mức độ bạo lực. Yeon Shi Eun (Park Ji Hoon) tiếp tục đối đầu với thế giới ngầm học đường, lần này là những thế lực bên ngoài trường học của mình. Phim giữ vững phong độ nhờ diễn xuất đỉnh cao, các cảnh hành động được dàn dựng tỉ mỉ và lời thoại mạnh mẽ. Tương tự phần 1, Weak Hero Class 2 cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống giáo dục, sự thờ ơ của người lớn và nỗi cô đơn của những đứa trẻ bị tổn thương.

9. Karma

Karma là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại giật gân, tâm lý, xoay quanh sáu con người bị cuốn vào một vòng xoáy định mệnh, nơi những hành động trong quá khứ quay trở lại ám ảnh họ. Bộ phim khai thác chủ đề nhân quả, báo ứng, và những hậu quả mà con người phải gánh chịu khi lựa chọn sai lầm với hàng loạt cú twist gây sốc mà khán giả không thể đoán trước bất cứ điều gì xảy ra nếu không xem đến tập cuối. Dàn cast khủng với những cái tên nổi bật như Shin Min Ah, Park Hae Soo, Lee Kwang Soo,... cũng giúp bộ phim trở thành hiện tượng gây sốt suốt một thời gian dài.

10. Unknown Seoul

Unknown Seoul là một bộ phim chữa lành về sự tráo đổi cuộc sống giữa hai chị em song sinh: Yoo Mi Ji - cựu vận động viên mạnh mẽ, và Yoo Mi Rae - nhân viên công sở mẫu mực. Vì Mi Rae bị bắt nạt ở nơi làm việc đến mức nghĩ quẩn, họ quyết định tráo đổi thân phận, mở đầu cho chuỗi rắc rối dở khóc dở cười. Xen giữa là câu chuyện tình yêu với Lee Ho Su, luật sư điển trai nhưng sống khép kín vì quá khứ bị tổn thương. Phim hấp dẫn nhờ tính cách nhân vật đối lập, sự đồng điệu trong khác biệt và những nút thắt được gỡ từ từ, đầy cảm xúc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp