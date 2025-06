Phim Hàn luôn nổi tiếng với những cặp đôi “phim giả tình thật” khiến khán giả đổ đứ đừ vì chemistry bùng nổ. Tuy nhiên, không phải lần kết hợp nào cũng thành công. Có những bộ đôi dù sở hữu ngoại hình cực phẩm, diễn xuất không tệ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại chẳng tạo ra chút cảm xúc gì. Dưới đây là 10 ví dụ điển hình cho những lần “gán ghép sai lầm” khiến khán giả xem phim chỉ biết thở dài vì nhạt hơn nước ốc.

1. Song Hye Kyo - Park Bo Gum (Encounter)

Tưởng đâu màn kết hợp giữa nữ thần Song Hye Kyo và “trai đẹp quốc dân” Park Bo Gum sẽ tạo nên cú nổ rating, nhưng Encounter lại là một trong những tác phẩm nhạt nhất của cả hai. Dù đều sở hữu visual thượng thừa, nhưng sự cách biệt về tuổi tác và khí chất khiến cặp đôi chẳng thể khiến người xem rung động. Phản ứng hóa học giữa họ gần như bằng không, mọi cảnh tình cảm đều gượng gạo, thiếu tự nhiên. Thậm chí, nhiều khán giả còn thừa nhận cảm giác như đang xem... hai người đi lạc gặp nhau giữa phim.

2. Lee Min Ho - Gong Hyo Jin (Hỏi Các Vì Sao)

Lee Min Ho vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và hình tượng “nam chính hoàn hảo”, trong khi Gong Hyo Jin lại được yêu thích nhờ sự duyên dáng, cá tính. Nhưng khi hai người đứng chung khung hình trong dự án Hỏi Các Vì Sao sự khập khiễng về phong cách và tuổi tác lại hiện rõ mồn một. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi không có bất kỳ phản ứng hóa học nào, thậm chí tương tác còn cứng đơ, thiếu ăn ý đến mức khó hiểu. Kết quả, Hỏi Các Vì Sao trở thành một trong số những thảm họa truyền hình Hàn 2025.

3. Park Seo Joon - Kim Da Mi (Itaewon Class)

Itaewon Class là một bộ phim thành công về nội dung và thông điệp, nhưng phần tình cảm giữa Park Seo Joon và Kim Da Mi lại là điểm trừ đáng kể. Không thể phủ nhận diễn xuất của cả hai đều tốt, nhưng chemistry quá nhạt khiến cho chuyện tình của họ thiếu đi sự thuyết phục. Thay vì cảm giác yêu đương, người xem lại thấy như đang xem một cặp bạn thân hỗ trợ nhau trong công việc.

4. Ji Chang Wook - Won Jin Ah (Melting Me Softly)

Dù Ji Chang Wook là nam thần màn ảnh với nhiều phản ứng tình cảm cực bùng nổ trong các tác phẩm trước, nhưng khi kết hợp cùng Won Jin Ah, anh lại trở nên... nhạt chưa từng thấy. Melting Me Softly thất bại một phần vì kịch bản lỏng lẻo, nhưng lý do lớn hơn là do cặp đôi chính không hề có cảm giác yêu đương. Tương tác giữa họ thiếu tự nhiên, lời thoại lẫn ánh mắt đều không gợi nên chút rung động nào.

5. Park Bo Young - Ahn Hyo Seop (Abyss)

Cặp đôi trong Abyss gây tranh cãi vì sự lệch tông rõ rệt. Park Bo Young nhỏ nhắn, đáng yêu trong khi Ahn Hyo Seop lại cao lớn và khá... lạnh. Thay vì tạo nên sự đối lập dễ thương, họ lại bị nhận xét là thiếu ăn ý, không tìm thấy điểm kết nối cảm xúc. Dù cố gắng diễn cho ra phản ứng hóa học, nhưng kết quả chỉ khiến khán giả thấy gượng gạo, thiếu thuyết phục.

6. Yoon Kyun Sang - Kim Yoo Jung (Clean with Passion for Now)

Sự kết hợp giữa đàn anh Yoon Kyun Sang và nữ diễn viên trẻ Kim Yoo Jung trong Clean with Passion for Now từng khiến fan dậy sóng vì khoảng cách tuổi tác. Không chỉ có sự chênh lệch về ngoại hình và khí chất, mối quan hệ tình cảm trên phim cũng bị đánh giá là thiếu tự nhiên, thiếu sự đồng điệu. Dù Kim Yoo Jung là diễn viên trẻ có kinh nghiệm, nhưng khi sánh đôi cùng đàn anh, cô lại trông quá “non”, khiến chuyện tình cảm trở nên thiếu chân thật.

7. Kim Jung Hyun - Im Soo Hyang (Trái Tim Tử Thần)

Dù là hai gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình, nhưng Kim Jung Hyun và Im Soo Hyang trong Kokdu: Season of Deity (Trái Tim Tử Thần) lại là cặp đôi gây thất vọng. Họ không có sự kết nối cảm xúc cần thiết để khiến người xem tin vào tình yêu định mệnh xuyên kiếp. Dù nội dung phim được đầu tư kịch tính, nhưng hai diễn viên chính lại diễn như đang ở hai bộ phim khác nhau.

8. Lee Dong Wook - Lee Da Bin (Bảo Hiểm Ly Hôn)

Lee Dong Wook vốn là bậc thầy trong việc tạo phản ứng hóa học với bạn diễn, nhưng trong Divorce Insurance, sự kết hợp giữa anh và Lee Da Bin lại khiến khán giả... không hiểu nổi. Họ hoàn toàn thiếu sự hòa hợp trong nhịp diễn và cảm xúc. Sự xa cách giữa hai nhân vật thể hiện rõ qua từng ánh nhìn, từng hành động, khiến chuyện tình yêu trong phim không thể chạm đến trái tim khán giả.

9. Shin Se Kyung - Nam Joo Hyuk (Cô Dâu Thủy Thần)

Dù là hai nhan sắc nổi bật của màn ảnh Hàn, nhưng Shin Se Kyung và Nam Joo Hyuk lại không thể cứu nổi Bride of the Water God. Cả hai bị đánh giá là thiếu sinh khí, tương tác tẻ nhạt và hoàn toàn không toát lên cảm xúc yêu đương. Tình yêu cổ tích trong phim lẽ ra phải mê hoặc, nhưng lại hóa vô hồn vì màn kết hợp quá thiếu lửa của cặp đôi chính.

10. Lee Jong Suk - Suzy (Khi Nàng Say Giấc)

While You Were Sleeping là một dự án được mong đợi nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao hạng A, nhưng Suzy và Lee Jong Suk lại không tạo được cảm giác couple như kỳ vọng. Dù có những khoảnh khắc dễ thương, nhưng nhìn tổng thể, mối tình giữa hai nhân vật chính lại khá... vô vị. Nhiều khán giả nhận xét rằng cặp đôi này hợp làm bạn hơn là người yêu, và câu chuyện tình của họ chưa bao giờ thực sự thuyết phục.