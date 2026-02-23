Chất liệu gia đình trong "Mùi Phở"

Trong dòng chảy điện ảnh Tết Bính Ngọ 2026, "Mùi Phở" hiện lên như một tác phẩm đầy tham vọng khi nỗ lực đóng gói cả một bầu trời di sản Bắc Bộ vào trong 111 phút phim. Không chỉ dừng lại ở một câu chuyện giải trí đơn thuần, bộ phim là hành trình đi tìm sự giao thoa giữa những giá trị cũ và mới, nơi bát phở không chỉ là món ăn mà còn là sợi dây nối dài ký ức thế hệ.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, "Mùi Phở" đã dễ dàng chinh phục khán giả bằng một ngôn ngữ điện ảnh duy mỹ. Những thước phim quay cận cảnh quán phở ông Mùi (NS Xuân Hinh thủ vai) được chăm chút tỉ mỉ, từ làn khói nghi ngút của nồi nước dùng ninh từ sá sùng, thảo quả đến những lát thịt bò tươi ngon. Sự cố vấn từ những chuyên gia ẩm thực thực thụ đã giúp phim tái hiện một không gian quán phở phố cổ chân thực đến mức khiến người xem phải "thèm nhỏ dãi".

Bên cạnh đó, âm nhạc chính là linh hồn thứ hai của bộ phim. Sự kết hợp táo bạo giữa Rap hiện đại và các làn điệu Xẩm, Chầu văn linh thiêng dưới bàn tay nhào nặn của các producer đình đám như Hồ Hoài Anh, Masew đã tạo nên một trải nghiệm nghe – nhìn đầy hưng phấn. Việc đưa văn hóa Đạo Mẫu và tranh Đông Hồ vào phim không hề khiên cưỡng mà lại trở thành chất xúc tác tuyệt vời để khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong dịp đầu năm mới.

Sự góp mặt của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh thực sự là một điểm nhấn đắt giá. Với lối thoại nhấn nhá vần điệu đặc trưng, ông lột tả trọn vẹn hình ảnh người cha bảo thủ nhưng mang trái tim ấm áp, khiến khán giả vừa giận vừa thương. Sự tung hứng giữa ông và các nghệ sĩ gạo cội như Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn cùng dàn sao miền Nam như Thu Trang đã tạo nên một sự va chạm thú vị về phong cách diễn xuất.

Khán giả sẽ bắt gặp một Thu Trang vừa hài hước vừa lấy đi nước mắt ở những đoạn thổ lộ uất ức, hay những khoảng lặng đầy chiều sâu của Tiến Lộc và Hà Hương. Ngay cả diễn viên nhí Bảo Nam cũng để lại ấn tượng tốt với nét diễn thông minh, đóng vai trò là "mắt xích" hòa giải cho những rạn nứt trong gia đình.

Tuy nhiên, để nhìn nhận một cách khách quan nhất, "Mùi Phở" vẫn có những nốt trầm khiến người xem phải suy ngẫm. Khi kịch bản dần tiến về nửa sau, bộ phim đôi chỗ sa đà vào tính kịch với những màn khẩu chiến khá ồn ào giữa các thành viên trong gia đình. Một số khán giả kỹ tính cho rằng mạch phim đôi lúc bị dàn trải, lặp đi lặp lại mâu thuẫn xung quanh việc truyền nghề khiến nhịp độ trở nên hơi lan man.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những tình huống bước ngoặt như việc ông Mùi tìm thấy hạnh phúc riêng đôi khi tạo cảm giác hơi "kịch hóa" và làm loãng đi mạch cảm xúc sâu lắng ban đầu.

Cách giải quyết mâu thuẫn ở cuối phim tuy mang thông điệp nhân văn về sự "tha thứ và hòa giải" nhưng dường như vẫn còn hơi nhanh, khiến những người kỳ vọng vào một sự đột phá kịch tính có thể cảm thấy chút hẫng hụt. Dẫu vậy, những hạn chế này có thể xem là sự lựa chọn an toàn của đạo diễn để phù hợp với không khí vui tươi, dễ cảm của một bộ phim dành cho gia đình ngày Tết.

Bỏ qua những hạt sạn nhỏ về nhịp độ, "Mùi Phở" vẫn xứng đáng là một bát phở "đặc biệt" được nấu bởi tâm huyết của Minh Beta. Bộ phim đã thành công khi nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Nhà là nơi để trở về, và đôi khi sự thấu hiểu bắt đầu từ chính mùi hương quen thuộc của bếp lửa gia đình.

Bộ phim giống như một bát phở có cả vị ngọt vị thanh, có thể chưa làm hài lòng những "thực khách" điện ảnh khó tính về mặt kỹ thuật, nhưng chắc chắn là một món quà tinh thần đủ đầy cảm xúc cho đại gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Dù bạn là người yêu văn hóa truyền thống hay đơn giản là tìm kiếm một bộ phim ấm áp để xem cùng bố mẹ, con cái, "Mùi Phở" vẫn là một trải nghiệm điện ảnh đủ "tầng" hương vị để khởi đầu một năm mới Bính Ngọ đầy hân hoan.

Du Tử