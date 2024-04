Chấp niệm ca hát của Trấn Thành!

Không ai phủ nhận tài năng, kiến thức, sự duyên dáng và khiếu hài hước của Trấn Thành trên sân khấu. Tuy nhiên trên sân khấu khi anh pha trò và dẫn dắt chương trình, Trấn Thành được khen bao nhiêu thì khi anh hát, khán giả lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược: "giả trân", "chênh phô", "hụt hơi", "gồng cứng",... là những cụm từ thường thấy.



Đã vậy, dường như bất chấp những lời dị nghị, dân mạng càng nói, Trấn Thành càng hát. Không chỉ đơn ca mà lấn sân sang cả song ca, tam ca và cả hát nhóm. Điều này khiến một bộ phận công chúng ngày càng có thành kiến với giọng hát của Trấn Thành.

Bất chấp vô vàn tranh cãi từ trước đến nay về việc hát hò, Trấn Thành vẫn giữ mãi sự "chấp niệm" mãi không buông với việc ca hát, không chỉ hát ở Việt Nam giờ đây anh mang sang cả hải ngoại để phục vụ kiều bào.

Trấn Thành trnog liveshow gây tranh cãi về giọng hát ở Mỹ vừa qua.

Giọt nước tràn ly?

Tại show diễn được tổ chức tại Mỹ vừa qua, với phần thể hiện ca khúc Sau lời từ khước trong cùng chương trình, Trấn Thành đã làm thổi bùng lên làn sóng chỉ trích. Rất nhiều netizen đồng tình với câu tóm tắt phần trình diễn này của Trấn Thành: "Sướng người hát, khổ người nghe, đau lòng tác giả". Nhiều người cho rằng phiên bản của Trấn Thành đã làm mất đi cảm xúc ban đầu của ca khúc, không còn chất thơ như Phan Mạnh Quỳnh hát. Một số ý kiến khác cho rằng dẫu biết đây là show của Trấn Thành, và bộ phim cũng góp công lớn từ anh, song nên biết dừng lại đúng giới hạn để không gây phản cảm.

Sau sân khấu Sau lời từ khước bị đánh giá là "thảm họa", netizen tiếp tục chia sẻ mạnh mẽ đoạn clip Trấn Thành hát Gặp lại năm ta 60, song ca cùng người em Ali Hoàng Dương trong cùng chương trình. Tiếp tục là rất nhiều lời chê đã gửi đến tiết mục này của Trấn Thành, thậm chí cảm thấy tội nghiệp cho Ali Hoàng Dương phải "gánh" đàn anh.

Màn trình diễn "thảm họa" của Trấn Thành với ca khúc Sau Lời Từ Khước.

Các tiết mục của Trấn Thành sở hữu những đoạn luyến láy vô tội vạ, những đoạn cố rướn để chạm nốt cao,... cứ ngỡ như nam MC đang tưởng tượng anh sở hữu chất giọng đẹp như những "sư phụ" của anh như diva Hà Trần, Thu Minh,... chăng? Tất cả đã tạo nên một tổng thể khiến người nghe nhạc chỉ biết lắc đầu.

Trấn Thành quá tự tin về giọng hát của mình?

Người trong nghề nói gì?

Đến đây, netizen bỗng đào lại một nhận xét của diva Hà Trần về Trấn Thành. Cụ thể, hồi tháng 9 năm ngoái, diva Hà Trần đã tổ chức đêm nhạc Dòng Sông Mùa Thu - mừng sinh nhật của cô tại 1 phòng trà ở TP.HCM. Ở hàng ghế khán giả, bên cạnh những vị khách thông thường hâm mộ tiếng hát của Hà Trần còn có sự xuất hiện của Trấn Thành. Nam MC từ lâu đã là một "fan cứng" thực thụ của Hà Trần khi đây không phải là lần đầu tiên, Trấn Thành bỏ tiền túi ra mua vé hàng đầu để xem show Hà Trần.

Diva cũng dành cho Trấn Thành lời khen về kiến thức âm nhạc, sự tìm hiểu sâu rộng nhưng vẫn nhấn mạnh Trấn Thành chưa biết hát, giống như cô thực sự rất yêu hội họa nhưng không thể vẽ. Cụ thể Hà Trần cho biết: “Sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Trấn Thành và phát hiện ra rằng Trấn Thành không chỉ yêu âm nhạc của tôi mà còn là một người thực sự rất yêu nhạc. Một người rất say mê âm nhạc nhưng cái ca của anh này chắc giống của tôi. Tôi yêu hội họa nhưng không biết vẽ còn anh này yêu âm nhạc, rất trong sáng, yêu đầy dâng hiến nhưng vẫn chưa biết hát. Anh này ‘trên thông thiên văn, dưới tường địa lý’, biết rất nhiều các ca sĩ và bài hát tự cổ chí kim. Nhiều khi làm nhạc mà tôi bí, tôi cũng quay sang hỏi Thành, anh ấy sẽ cung cấp cho tôi dữ liệu ai đang ‘trendy’, bài nào đang hit,... như một tổng đài 1080 luôn!”.

Chia sẻ "gây bão" của Hà Trần về giọng hát Trấn Thành

Hồi năm 2020, Hà Trần cũng tiếp tục mời Trấn Thành lên hát cùng tại đêm nhạc phòng trà của cô. Dẫu vô cùng thân thiết, nhưng Hà Trần nhất định chưa công nhận khả năng ca hát của Trấn Thành, bằng chứng là cô gọi thẳng đây là màn song ca “giữa danh ca và danh hài”. Có thể thấy, với chuyên môn và tự tôn của một nữ nghệ sĩ kì cựu, Hà Trần vẫn nghiêm khắc với việc ca hát của Trấn Thành, bất chấp mối quan hệ giữa ngoài đời của cả hai.

Thân thì thân nhưng Hà Trần không thể khen giọng Trấn Thành được!

Hay như Thu Minh, người chị thân thiết với nam MC, cũng phải thừa nhận anh gần như có mọi thứ trừ giọng hát: “Trấn Thành cũng có quá nhiều thứ rồi. Cậu ấy là một đạo diễn giỏi, một MC, diễn viên tài năng… Nhiêu đó cũng đủ để "ăn cả đời không hết". Còn nếu hát hay nữa thì ông trời không công bằng. Trấn Thành như vậy là được rồi".

Vào show Muse It, Thu Minh bày tỏ lý do mời Trấn Thành: “Bởi vì chị thấy em có tư duy và tố chất, có kiến thức trong cách xử lý bài, hiểu về nội dung ca khúc”. Trước nhận xét của đàn chị, Trấn Thành khiêm tốn: “Em nghĩ là do trời cho em khả năng diễn đạt tốt” và cũng khẳng định bản thân rất yêu ca hát: “Em rất mê nhạc. Em nghĩ là mình có năng khiếu về nhạc, rất nhạy, nghe là thuộc liền” và “Ở một vũ trụ nào đó em muốn làm ca sĩ”.

Thu Minh cũng không thể khen Trấn Thành.

Hay gần nhất, chính Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang cũng có màn “tiểu phẩm” ẩn ý về việc hát dở của Trấn Thành ngay trong chính chuyến lưu diễn Mỹ nói trên. Cả 2 đã hóa thân thành người giúp việc phục vụ cho "ông chủ" Trấn Thành trong chuyến lưu diễn. Khi nghe ông chủ luyện thanh, bộ đôi không ngần ngại nói xấu: "Hát dở chứ có hay đâu, giọng rè rè mà ai chê dở thì giận. Lên xe ca hoài, ông tài xế nước ngoài chịu không nổi cứ 'Oh my god, oh my god (Lạy chúa tôi)'. Lên không nổi mà đi karaoke cứ giành hát, chủ cả gì mà không cho đầy tớ hát, giành hát một mình mà hát tiếng Anh không...".

Không khó để thấy, những người chị trong nghề của Trấn Thành dẫu thân thiết đến ra sao, cũng chưa bao giờ có thể khen được giọng hát của Trấn Thành. Nhưng từ các đàn chị kì cựu, có chuyên môn cao trong nghề cho đến cả những đồng nghiệp thân thiết nhất 5 lần 7 lượt công khai nói về sự “bất ổn” trong giọng hát của Trấn Thành, anh vẫn chấp niệm mạnh mẽ với việc ca hát này, mãi chưa thể buông bỏ!

Trấn Thành khi nào sẽ thực hiện lời hứa không hát nữa?

Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ Trấn Thành đã sử dụng giọng hát của mình không chỉ trong các dịp giao lưu vô thưởng vô phạt với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mà anh còn hát ở những sự kiện bán vé trực tiếp. Chính vì tính chất sự kiện, giọng hát kém chất lượng của Trấn Thành không khác nào một “cái gai” làm khó chịu người trực tiếp tham dự sự kiện lẫn netizen.

Trong đợt gặp gỡ báo chí sau khi ra mắt bộ phim điện ảnh Bố Già vào năm 2023, Trấn Thành cũng chính thức lên tiếng về những bình luận chê giọng hát của anh trong suốt thời gian qua: "Tôi không làm những gì dở dở ương ương. Ví dụ về chuyện lâu lâu tôi cũng buồn vì nhiều khi mình lên MXH, có rất nhiều bình luận nói là: 'Anh Thành hát ghê quá, anh Thành thế này thế nọ'. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình biết chứ. Mình đâu phải là mình nói mình hát hay. Chưa bao giờ, tôi nói tôi khẳng định lại là tôi chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ cả, chưa bao giờ tôi nói câu đó nha. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi.

Cái giọng của tôi, nói thiệt với quý vị cứ làm việc cho tôi một ngày 30 tiếng, 24 tiếng đồng hồ, một ngày nói hết 18 tiếng. Rồi 30 ngày trong 1 tháng mà nói suốt 30 ngày thì quý vị mới biết cái dây thanh quản nó tổn thương như thế nào. Tôi chưa bao giờ tôi nói tôi hát hay. Tôi chỉ là lâu lâu tham gia một chương trình. Nhưng có những lời bình luận rất ác ý. Không sao, tôi nghĩ là người ta được quyền. Mình làm dở, tôi vẫn cảm thấy có nhiều chỗ tôi làm dở và tôi hát chưa có hay nên người ta được quyền chê. Và tôi sẽ tiếp tục làm cho hay thì thôi. Còn nếu tôi cảm thấy một thời gian nữa vẫn chưa hay, thì tôi sẽ tự động câm miệng lại."

Từ năm 2023 đến nay cũng đã hơn 1 năm trôi qua, và quả thật Trấn Thành hát vẫn chưa hay lên được chút nào. Không biết anh còn nhớ lời hứa năm trước về việc nếu mãi vẫn thấy hát chưa hay thì sẽ tự động im lặng? Hay với anh, những phần trình diễn tại Mỹ vừa qua anh tự đánh giá là hay và cho bản thân tiếp tục được đi hát?