"Chắp cánh ước mơ 2025" - Trao cơ hội "tái sinh" diện mạo cho bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt

Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc & Tổ chức Facing The World

Chương trình lần này tiếp tục nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác thường niên giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và FTW với những hoạt động y tế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc mở ra cơ hội thay đổi diện mạo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay trong sáng ngày 24/11/2025, rất nhiều bệnh nhân đã có mặt tại Bệnh viện Hồng Ngọc để tiến hành thăm khám, sàng lọc và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Trong khuôn khổ chương trình, hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm khám và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí đối với nhiều dị tật phức tạp, bao gồm: Thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng; Lệch khớp cắn, hô - móm, cằm nhô; Thiểu sản hoặc tăng sản xương hàm trên/dưới… Cùng nhiều vấn đề dị tật hàm mặt khác ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng và tâm lý người bệnh.

Bệnh nhân được các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám kỹ lưỡng

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc đã làm việc liên tục suốt nhiều giờ liền. Từng trường hợp được khám kỹ lưỡng: chụp phim, đánh giá chỉ số xương hàm, phân tích biến dạng, xác định những bất thường về cắn khớp… Mọi chỉ định chuyên môn đều được thực hiện cẩn trọng, dưới sự tham vấn trực tiếp của TS. BS Atheer Ujam, chuyên gia đến từ tổ chức FTW

Các bác sĩ đang hội chẩn ảnh phim X-quang với một trường hợp khó

Với hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký, có rất nhiều trường hợp đủ điều kiện đã được lựa chọn chỉ định phẫu thuật. Tất cả những can thiệp này đều hướng đến việc đảm bảo cải thiện đồng thời khớp cắn, đường thở và mang lại thẩm mỹ tối ưu cho các bệnh nhân, từ đó giúp họ thay đổi diện mạo, cải thiện chức năng và tìm lại niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong những ngày tiếp theo, các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS về chất lượng y tế, đảm bảo an toàn và quyền lợi tối đa cho bệnh nhân. Tất cả các ca phẫu thuật đều được thực hiện trong môi trường vô khuẩn tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế về quy trình phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

Đội ngũ bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc tiến hành gây mê an toàn trong phòng phẫu thuật

Ngoài những yếu tố trên, Bệnh viện Hồng Ngọc còn đặc biệt chú trọng tới quy trình gây mê hồi sức - yếu tố then chốt quyết định sự an toàn trong phẫu thuật. Với những bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt, cấu trúc đường thở thường phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy việc kiểm soát đường thở trong quá trình gây mê càng trở nên quan trọng.

Trong chương trình, 100% bệnh nhân được áp dụng chiến lược quản lý đường thở khó (DAS). Với chiến lược này sẽ giúp ê-kíp gây mê, cấp cứu và phẫu thuật nhanh chóng nhận diện nguy cơ, phối hợp xử trí phù hợp từng trường hợp, đảm bảo an toàn thông khí trong suốt ca mổ.

Chia sẻ thêm về công tác gây mê, ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Hồng Ngọc, cho biết: "Việc tuân thủ phác đồ quản lý đường thở khó DAS giúp hạn chế tối đa các biến chứng, nâng cao tính an toàn và tỷ lệ thành công cho nhiều ca cấp cứu cũng như phẫu thuật hàm mặt phức tạp."

Đội ngũ bác sĩ đang tập trung cao độ trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện Hồng Ngọc

"Chắp cánh ước mơ 2025" không chỉ là chương trình phẫu thuật, mà còn là hành trình giúp các bệnh nhân mang khiếm khuyết vùng hàm mặt được trao cơ hội để thay đổi diện mạo, cải thiện chức năng và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Trong những năm tới, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng, mang cơ hội phẫu thuật miễn phí đến nhiều hơn nữa những bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt và các trường hợp dị tật khác có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Hơn cả một chương trình y tế, đây là minh chứng cho hành trình nhân ái bền bỉ mà Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã kiên trì xây dựng trong suốt nhiều năm qua - một hành trình của sự sẻ chia, của trách nhiệm cộng đồng và của y đức sáng ngời.