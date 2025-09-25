Chắp cánh ước mơ 2025 - Hàng trăm hy vọng được gieo mầm, nhiều ước mơ được bay xa

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc không ngừng mở rộng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, duy trì thường niên chương trình "Chắp cánh ước mơ" như một hành trình nhân ái, mang lại cơ hội thăm khám, phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân kém may mắn. Đồng hành từ những ngày đầu, tổ chức NUOY (Hoa Kỳ) đã trở thành đối tác quan trọng, tham vấn chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và cùng Bệnh viện Hồng Ngọc viết tiếp câu chuyện về những giấc mơ còn dang dở.

Hình ảnh đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc & Tổ chức NUOY (Hoa Kỳ)

Đến nay, chương trình đã giúp hàng trăm bệnh nhân thay đổi diện mạo, tìm lại sự tự tin và niềm hy vọng để hòa nhập cộng đồng. Riêng trong năm 2025, Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp tục phối hợp với NUOY triển khai chương trình, nâng tổng số ca phẫu thuật thành công từ hơn 400 lên gần 500 ca, góp phần thay đổi diện mạo, vóc dáng cho nhiều số phận/mảnh đời kém may mắn và chắp cánh cho những ước mơ bay xa.

Trong suốt thời gian diễn ra, hàng trăm bệnh nhân cùng gia đình đã có mặt tại Bệnh viện Hồng Ngọc để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc hoàn toàn miễn phí. Dựa trên kết quả này, mỗi trường hợp sẽ được chỉ định phương án điều trị phù hợp. Đặc biệt, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang dị tật phức tạp còn được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điển hình như các dị tật phức tạp như:

- Dị tật & biến dạng hàm mặt: Hở môi - vòm miệng, di chứng môi - mũi sau hở môi vòm miệng, thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng, lệch khớp cắn, hô - móm, cằm nhô, thiểu sản hoặc tăng sản xương hàm trên/dưới.

- Tạo hình tai: Khắc phục dị tật vành tai bẩm sinh.

- Tái tạo vú: Sau đoạn nhũ vì ung thư, chấn thương hay bỏng…, giúp người phụ nữ tìm lại sự tự tin và vóc dáng nữ tính.

Hình ảnh bệnh nhân đang được đội ngũ bác sĩ Hồng Ngọc thăm khám kỹ lưỡng

Qua sàng lọc, rất nhiều ca dị tật hàm mặt, dị tật vành tai bẩm sinh hay đoạn nhũ sau ung thư đã được chỉ định phẫu thuật. Các ca mổ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, với sự tham vấn chuyên môn trực tiếp từ các PGS.TS.BS đầu ngành của tổ chức NUOY (Hoa Kỳ).

"Việc hợp tác chuyên môn với các chuyên gia y tế hàng đầu từ Hoa Kỳ đã giúp đội ngũ bác sĩ Bệnh Viện Hồng Ngọc tiếp cận những công nghệ điều trị tiên tiến. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn làm chủ các kỹ thuật hiện đại, mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân, ngay cả trong những ca dị tật vô cùng phức tạp." - chia sẻ từ BS CKII Nguyễn Nguyệt Nhã, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Tiếp nối thành công của chương trình, từ ngày 08 - 16/09/2025, hàng chục ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Với bệnh nhân, đây không chỉ là sự thay đổi về sức khỏe và thẩm mỹ, mà còn là bước ngoặt giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng và từng bước thoát khỏi mặc cảm để vững vàng hướng tới tương lai.

Hình ảnh đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Đặc biệt, 100% ca phẫu thuật trong chương trình đều được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bệnh viện đạt chứng nhận quốc tế ACHS về chất lượng y tế. Mọi quy trình phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn. Đằng sau đó là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, những "người giữ phép màu" góp phần đảm bảo thành công và mang lại kết quả tối ưu cho người bệnh.

Không dừng lại ở một chương trình phẫu thuật nhân đạo, "Chắp cánh ước mơ" đã trở thành ngọn lửa lan tỏa niềm tin và hy vọng. Như chia sẻ của PGS.TS.BS Christopher Runyan - Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Wake Forest (Hoa Kỳ), chuyên gia đồng hành từ NUOY:

"Chương trình này có ý nghĩa đặc biệt với những bệnh nhân mang dị tật bẩm sinh và hy vọng sẽ được mở rộng hơn nữa. Cơ sở y tế Hồng Ngọc thực sự ấn tượng, với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tận tâm, chuyên nghiệp và luôn chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Tôi tin rằng hành trình này sẽ tiếp tục nối dài, để nhiều bệnh nhân có cơ hội đổi thay diện mạo, tìm lại sự tự tin và hạnh phúc."

Hình ảnh BS bệnh viện Hồng Ngọc & BS Christopher Runyan chụp cùng bệnh nhân nhỏ tuổi

Những chia sẻ chân thành từ chuyên gia quốc tế không chỉ khẳng định giá trị nhân văn của chương trình, mà còn là minh chứng cho uy tín chuyên môn và chất lượng y tế tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Đây cũng chính là động lực để "Chắp cánh ước mơ" tiếp tục vững bước, mang lại cơ hội đổi thay cho nhiều bệnh nhân kém may mắn.

Được tổ chức thường niên với nhiều đợt phẫu thuật trong năm, "Chắp cánh ước mơ" tiếp tục mở ra cơ hội cho những bệnh nhân kém may mắn. Người bệnh có thể đăng ký tham gia qua các đường link dưới đây:

- Phẫu thuật hàm mặt: https://bit.ly/pthammatmienphi

- Tạo hình tai: https://bit.ly/motaimienphi

- Tái tạo vú: https://bit.ly/taitaovumienphi

Hãy cùng chung tay lan tỏa thông điệp nhân ái này để thêm nhiều ước mơ được chắp cánh bay xa!