Chắp cánh ước mơ 2025 - Thay đổi diện mạo, thắp sáng tương lai

Bệnh nhân được các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám kỹ lưỡng

Suốt nhiều tháng qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã nỗ lực tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ từ nhiều trường hợp dị tật/biến dạng hàm mặt trên khắp cả nước. Qua quá trình sàng lọc chặt chẽ, bệnh viện đã lựa chọn được nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện để thăm khám và phẫu thuật miễn phí. Chương trình hỗ trợ những dị tật phức tạp như thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng; lệch khớp cắn, hô - móm, cằm nhô; thiểu sản hoặc tăng sản xương hàm trên/dưới… Đây là những dị tật không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn tác động nặng nề tới chức năng ăn nhai, giọng nói và tâm lý người bệnh.

Trong ba ngày từ 25 đến 27/11/2025, tất cả các ca phẫu thuật trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra thành công. Những can thiệp chỉnh hình xương hàm này không chỉ giúp bệnh nhân cải thiện chức năng ăn nhai, đường thở mà còn khôi phục sự hài hòa trên gương mặt, yếu tố vô cùng quan trọng để họ tự tin hơn và từng bước trở lại cuộc sống thường nhật.

Đội ngũ bác sĩ đang tập trung cao độ trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện Hồng Ngọc

Để đạt được những kết quả đáng trân trọng đó, các ca bệnh đều trải qua quy trình thăm khám, và hội chẩn chuyên môn nghiêm ngặt. Với lợi thế của một bệnh viện đa khoa, mọi bước quy trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ và Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Hồng Ngọc, đảm bảo đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân. Ngoài ra, sự hỗ trợ tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia của Facing The World cũng góp phần nâng cao sự an toàn, độ chính xác và hiệu quả tối đa của từng ca phẫu thuật.

Các bác sĩ đang hội chẩn ảnh phim X-quang với một trường hợp khó

Toàn bộ các ca phẫu thuật trong chương trình được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, đơn vị đạt chứng nhận quốc tế ACHS về chất lượng y tế. Tại đây, mọi quy trình từ thăm khám, phẫu thuật đến chăm sóc hậu phẫu đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhờ được theo dõi sát sao và hỗ trợ toàn diện, mỗi bệnh nhân tham gia chương trình đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao, đúng với cam kết của bệnh viện trong việc đem đến sự chăm sóc an toàn, chỉn chu và nhân văn nhất.

Em Thanh Vân được bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi phẫu thuật

Một trong những câu chuyện xúc động nhất là hành trình của em Nguyễn Thanh Vân. Nhiều năm liền, em Vân phải đối mặt với khớp cắn ngược nặng, hàm trên kém phát triển, tầng giữa mặt lõm sâu và gương mặt mất cân đối. Tình trạng này không chỉ khiến em ăn nhai khó khăn, mà còn khiến em sống trong mặc cảm, luôn ngại giao tiếp và thu mình trước bạn bè cùng trang lứa. Sau quá trình hội chẩn liên khoa, em được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình toàn diện cả hai hàm nhằm đưa khớp cắn về chuẩn hạng I và cân chỉnh lại cấu trúc gương mặt. Ca phẫu thuật thành công đã mang đến cho Vân một diện mạo hài hòa hơn, cải thiện chức năng ăn nhai và đường thở; quan trọng hơn cả là giúp em tìm lại nụ cười rạng rỡ và sự tự tin vốn đã bị che giấu suốt nhiều năm.

Em Thanh Vân được bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe sau khi phẫu thuật thành công

Không chỉ riêng trường hợp của Vân, rất nhiều bệnh nhân khác cũng đã tìm lại cơ hội thay đổi cuộc đời thông qua chương trình. Mỗi ca phẫu thuật là sự hội tụ của chuyên môn vững vàng, quy trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, những điều góp phần tạo nên giá trị nhân văn bền vững mà "Chắp cánh ước mơ 2025" hướng tới.

Niềm hạnh phúc của các bệnh nhân khi nhìn thấy diện mạo mới sau phẫu thuật là minh chứng rõ ràng nhất cho ý nghĩa nhân văn mà "Chắp cánh ước mơ 2025" mang lại. Với tâm huyết của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc và sự đồng hành chuyên môn từ Facing The World, chương trình đã giúp thắp lên hy vọng mới, mở ra cơ hội để những bệnh nhân dị tật hàm mặt kém may mắn có thể tự tin viết tiếp tương lai của mình. Hành trình nhân ái ấy vẫn sẽ tiếp tục được nối dài, để thêm nhiều ước mơ được chắp cánh, thêm nhiều cuộc đời được tái sinh với niềm tin và nụ cười mới.