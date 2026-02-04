Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em - hành trình đồng hành cùng trẻ em mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng

Chương trình được tổ chức định kỳ hằng tuần, giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời trong điều kiện y tế an toàn và chất lượng cao.

Khe hở môi - vòm miệng (hở hàm ếch) là dị tật bẩm sinh phổ biến, với khoảng 2.000 trẻ em sinh ra mắc phải mỗi năm tại Việt Nam. Do nhiều rào cản về kinh tế, địa lý và tiếp cận y tế, hiện vẫn còn khoảng 10.000 trẻ chưa được phẫu thuật điều trị kịp thời.

Không chỉ là một khiếm khuyết về ngoại hình

Khe hở môi - vòm miệng (hở hàm ếch) không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Dị tật này gây ra nhiều khó khăn ngay từ những năm tháng đầu đời, từ việc ăn uống cho tới các vấn đề về phát âm và ngoại hình khi trẻ lớn lên, do những biến dạng ở cấu trúc mũi, hàm và vùng khe hở. Không ít trẻ phải trải qua nhiều giai đoạn phẫu thuật và cần sự đồng hành lâu dài từ gia đình.

Với chị T., một người mẹ có con mắc khe hở môi, những lo lắng ấy bắt đầu từ tuần thai thứ 30, khi chị lần đầu biết con mình mang khiếm khuyết. Niềm háo hức chờ ngày con chào đời dần nhường chỗ cho sự hoang mang. "Có những lúc nhìn con, tôi chỉ mong con được cười một cách tự nhiên như những đứa trẻ khác", chị chia sẻ.

Chị T và bé T.K.L tại chương trình phẫu thuật từ thiện "Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em" thuộc chuỗi PT nhân đạo "Chắp cánh ước mơ"

Không chỉ gia đình chị T., nhiều gia đình khác cũng gặp khó khăn trong việc chăm sóc con. Mẹ của bé V.G.H. cho biết, con thường xuyên bị sặc sữa, không thể ti mẹ hay ti bình như những trẻ khác, khiến mỗi bữa ăn đều phải diễn ra chậm rãi, chia nhỏ từng thìa để tránh bị sặc.

Khi sự thấu cảm và đồng hành mở ra một tương lai tươi sáng

Thấu hiểu được lo lắng của nhiều gia đình có con mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng (hở hàm ếch), Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp cùng Tổ chức Smile Train thực hiện chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em" hàng tuần.

Bệnh nhân được thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí, được phẫu thuật ngay khi đủ điều kiện, không phải chờ đợi kéo dài. Toàn bộ chi phí phẫu thuật được hỗ trợ 100%, giúp giảm bớt áp lực tài chính và không phải trì hoãn việc điều trị.

Quá trình được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS. Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt và khe hở môi - vòm miệng trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ và thực hiện phẫu thuật theo các giai đoạn chính, tùy mức độ dị tật, độ tuổi và sự phát triển của trẻ, từ tạo hình khe hở môi, đóng khe hở vòm miệng đến các phẫu thuật chỉnh sửa sẹo môi và mũi; phẫu thuật ghép xương ổ răng, chỉnh hình xương hàm và chỉnh nha khi cần.

Bệnh nhân được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc

Ca phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn một chiều với hệ thống lọc khí Hepa tối tân, kết hợp quy trình gây mê hồi sức an toàn và các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu 24/24 và hướng dẫn cụ thể về chăm sóc, dinh dưỡng cũng như các mốc điều trị tiếp theo.

Đội ngũ bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc đang tiến hành phẫu thuật

Với chị N., điều khiến chị cảm thấy may mắn là con không phải chờ đợi dài để được phẫu thuật: "Buổi sáng con được thăm khám, khi đủ điều kiện, đã được xếp lịch phẫu thuật ngay buổi chiều. Mọi việc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều", chị chia sẻ.

Sự đồng hành tận tâm trong suốt quá trình điều trị cũng giúp nhiều gia đình thêm vững tin. Mẹ của bé V.G.H. bày tỏ: "Nhờ chương trình, con được điều trị trong điều kiện tốt. Tôi mong sau này con tự tin hơn và nói cười thoải mái như bao đứa trẻ khác".

Với nhiều gia đình, một ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp khép lại khe hở trên gương mặt của con, mà còn mở ra hành trình mới của sự tự tin và hy vọng. Hãy cùng Bệnh viện Hồng Ngọc lan tỏa chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em", để thêm nhiều trẻ em và bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng (hở hàm ếch) có cơ hội được điều trị miễn phí và tự tin bước vào tương lai.