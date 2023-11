Chao được người yêu hơn 10 tuổi nuông chiều hết mực, bất ngờ với cách “vợ quốc dân” xưng hô với nửa kia

Cô nàng Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và gia thế khủng, vì vậy đời sống của cô nàng luôn được cộng đồng mạng hết mực quan tâm.

Dù không chia sẻ quá nhiều chuyện tình cảm cá nhân trên mạng xã hội, nhưng thi thoảng Chao cũng bật mí một chút về "nửa kia" của mình. Có khi là số tuổi, có khi tình tứ khoá môi, hình xăm đôi… và mới đây nhất là video ghi lại nhiều khoảnh khắc cô nàng được người yêu nuông chiều khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Video được Chao lồng bài nhạc nền có lời vô cùng lãng mạn.

Theo chia sẻ, cô nàng thường xuyên được anh người yêu tặng hoa, từ hoa tươi đến hoa bằng gấu bông, bong bóng… với nhiều lời nhắn ngọt ngào như "Love you to the moon and back" (chỉ một tình yêu mãnh liệt) hay "Mau khỏi ốm nhé, yêu em".

Được tặng hoa vào "không dịp gì" là điều mà rất nhiều bạn nữ yêu thích.

Ngoài ra, Chao còn chụp lại nhiều khoảnh khắc bạn trai tự tay vào bếp làm bánh, nấu cơm, đưa đi ăn nhà hàng sang trọng hay đặt đồ ăn ngon cho mình. Ở một bức ảnh, cô bạn không ngần ngại ghi kèm dòng chữ "được chồng vỗ béo" khi được người yêu mua quá nhiều phần ăn cho mình.

Có vẻ bạn trai của Chao ngoài tinh tế còn khá khéo tay.

Thêm một vài bức ảnh mùi mẫn khi cả hai đang khoá môi, nắm tay, tựa vào vai nhau… có thể thấy cô nàng rất hạnh phúc. Dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ sự ghen tị, khen dễ thương đồng thời chúc phúc cho cặp đôi.

Sau khi công khai có người yêu, cô nàng chăm đăng hình cùng bạn trai hơn.

Được biết, người yêu của rich kid tên là Hoàng Phúc, hơn cô nàng 10 tuổi. Thông qua một số hình ảnh Chao chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy anh chàng có ngoại hình khá lãng tử, gu thời trang đẹp và độ giàu có không kém cạnh.

Theo bài đăng trên Instagram của Chao, cô có người yêu vào khoảng giữa tháng 3 năm nay, nhưng cho đến khoảng đầu tháng 7 thì Chao mới tiết lộ bức ảnh tựa vào vai một bạn nam. Sau đó, Chao cởi mở và đăng tải nhiều hình ảnh về chuyện yêu đương của mình hơn.

Chao và người yêu của cô nàng.

Chao hiện đang du học tại Mỹ. Song song với việc tập trung theo đuổi ngành học Truyền thông Đa phương tiện và Quảng cáo kỹ thuật số (Integrated Media Design) tại trường Đại học New York (viết tắt NYU), cô nàng còn quản lý hàng loạt cửa hàng của cá nhân, là một influencer và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội.