Chào 1/6 cùng Pororo và những người bạn trên FPT Play

Từ ngày 1/6, FPT Play cho ra mắt loạt nội dung giải trí và giáo dục xoay quanh các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc như chú chim cánh cụt Pororo, cậu bé xe buýt tí hon Tayo và anh chàng tàu hỏa bé nhỏ Titipo. Đây không chỉ là những nhân vật có lượng fan hâm mộ "khủng" tại Hàn Quốc mà còn tạo nên "cơn sốt" trên địa hạt hoạt hình giáo dục toàn cầu.



Pororo - Chim Cánh Cụt Bé Nhỏ

Kể từ thời điểm ra mắt, đến nay, bộ phim hoạt hình Pororo – Chim Cánh Cụt Bé Nhỏ (tựa tiếng Anh: Pororo, The Little Penguin) đã có mặt tại hơn 127 quốc gia với lượng fan hâm mộ nhí ngày càng đông đảo. Nếu như Hello Kitty là biểu tượng của Nhật Bản, hay chú gấu Pooh trở thành nhân vật hoạt hình nổi tiếng đến từ nước Mỹ thì Pororo chính là gương mặt đại diện cho thể loại phim hoạt hình 3D của xứ Hàn.

Truyện phim đơn giản xoay quanh cuộc sống của chú chim cánh cụt Pororo và những người bạn trong khu rừng Porong Porong. Qua những chuyến phiêu lưu, Pororo và bạn bè đã dành cho nhau những khoảng thời gian đẹp, cùng chơi đùa, học hỏi và cùng nhau lớn lên.

Từng phần của series phim Pororo - Chim Cánh Cụt Bé Nhỏ trên FPT Play mang đến những câu chuyện thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi tập phim có thời lượng từ 5 - 10 phút, với cốt truyện dễ hiểu, sẽ đưa các em bước vào vô số chuyến phiêu lưu hấp dẫn cùng chú chim cánh cụt đáng yêu Pororo.

Xe Buýt Tí Hon Tayo

Nếu Pororo là nhân vật được yêu thích nhất tại "xứ củ sâm" thì Xe Buýt Tí Hon Tayo (tựa tiếng Anh: Tayo, The Little Bus) lại được các bạn nhỏ ở cả trong và nước ngoài mến mộ. Ra đời sau Pororo 7 năm, khi mạng xã hội đã bắt đầu phát triển, Tayo trở thành một hiện tượng gây chú ý khi số lượt xem và chia sẻ trên Youtube của phim tăng kỷ lục.

Xe Buýt Tí Hon Tayo là câu chuyện về cuộc sống thường ngày của "cậu bé" xe buýt trường học sáu tuổi mang tên Tayo cùng những người bạn khác ở thành phố. Tại đó, Tayo và các bạn cùng nhau vui chơi, Ɩàm việc, đồng thời không ngừng học tập những điều thú vị trong cuộc sống.

Bằng những câu chuyện đơn giản, mỗi tập phim mang đến cho các em nhỏ một bài học ý nghĩa được lồng ghép trong các giai điệu thú vị. Điều này không những giúp khán giả nhí làm quen với việc cảm thụ âm nhạc, mà còn dạy trẻ cách yêu thương, chia sẻ và hình thành những tính cách tốt trong giai đoạn phát triển sớm.

Tàu Hỏa Bé Nhỏ Titipo

Góp mặt trong phần 5 của series phim Xe buýt tí hon Tayo, nhân vật tàu hỏa Titipo nhanh chóng chiếm được cảm tình của các khán giả nhỏ tuổi và trở thành hình tượng nhân vật tiếp theo được ICONIX xây dựng thành chuỗi phim hoạt hình cùng tên.

Bộ phim Tàu Hỏa Bé Nhỏ Titipo xoay quanh nhân vật Titipo - "chàng tàu hỏa" trẻ tuổi ở thị trấn Choo Choo. Để khẳng định bản thân là đoàn tàu giỏi nhất, Titipo cùng những người bạn Diesel, Genie và Loco cần trải qua kỳ sát hạch cam go của thị trấn. Mỗi ngày trên hành trình của mình, Titipo được khám phá và trải nghiệm bao điều mới lạ cũng những bài học bổ ích về thế giới.

Không chỉ phục vụ mục đích giải trí, mỗi tập phim còn là một bài học cho các bạn nhỏ về tình bạn cũng như kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống. Để chinh phục được khán giả nhí khắp năm châu, các nhân vật trong phim đều sở hữu những đặc điểm tương đồng với trẻ em. Đặc biệt, trong các tập phim của series Tàu Hỏa Bé Nhỏ Titipo thường xuyên có sự góp mặt của Tayo và những người bạn xe buýt như Rogi, Lani và Gani.

Việc liên kết các tuyến nhân vật trong hai bộ phim mang lại cho các khán giả nhỏ tuổi cảm giác quen thuộc pha lẫn mới lạ, cuốn hút khi hòa mình vào hành trình phiêu lưu của chàng tàu lửa Titipo. Không chỉ cung cấp những bộ phim hoạt hình mới và hấp dẫn, thông qua hình tượng các nhân vật Pororo, Tayo và Titipo, FPT Play còn giới thiệu đến các em thiếu nhi vô vàn nội dung vừa chơi vừa học.

Cùng chuỗi bài hát tiếng Anh có giai điệu bắt tai là những câu chuyện kể cuốn hút giúp trẻ phát triển trí tuệ, nâng cao khả năng trải nghiệm cảm xúc. Đặc biệt, các nhân vật đáng yêu sẽ đồng hành với bé trong những bài học thú vị về màu sắc, chữ cái và các kỹ năng phù hợp với độ tuổi.

Với định hướng phát triển toàn diện, không giới hạn về sản phẩm, dịch vụ và nội dung, FPT Play đã không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế để mang đến kho nội dung đa dạng, đặc sắc cho đông đảo đối tượng khán giả, trong đó có thiếu nhi. Việc hợp tác với ICONIX, cung cấp những nội dung giải trí hấp dẫn trong mùa hè này cho các em nhỏ là bước đi tiếp theo của FPT Play trong việc hướng đến trải nghiệm giải trí Không Giới Hạn cho khán giả.

Cùng chào đón những người bạn hoạt hình đáng yêu sẽ có mặt tại mục Thiếu Nhi trên hệ thống FPT Play từ ngày 1/6.

