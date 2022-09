Chanh pha mật ong kiểu này sẽ thành thức uống thải độc, làm sạch da, ngừa ung thư hiệu quả

Ai trong chúng ta cũng biết chanh pha mật ong là công thức rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một công thức pha chanh mật ong còn hiệu quả hơn thế mà rất ít người biết. Đó là: Chanh mật ong + gừng.

Theo Thạc sĩ Khoa học về vi sinh tại Đại học HNB Garhwal của Ấn Độ, bà Mala Srivastava: Trà gừng, chanh và mật ong là một loại nước giải khát giúp hồi phục sức khỏe thường được sử dụng để giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm. Tất cả những thành phần này đều có dược tính tự nhiên và khi chúng được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra một loại trà thư giãn, có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Gừng có khả năng chống viêm tự nhiên. Nó có thể giúp giảm đau họng trong vài giờ sau khi bạn uống công thức trà gừng, chanh và mật ong này. Gừng cũng có một số đặc tính kháng khuẩn. Một vài nghiên cứu cho thấy nó có thể tiêu diệt một số vi khuẩn và một số loại vi rút.

Đều đặn uống trà chanh gừng mật ong, một thời gian sau cơ thể sẽ có 5 thay đổi lớn

1. Tim mạch sẽ khỏe hơn

Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, một vài nghiên cứu sơ bộ cho thấy gừng có thể giúp ngăn ngừa đông máu và giảm cholesterol. Điều này có thể giúp chống lại bệnh tim, trong đó các mạch máu bị tắc nghẽn và dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim. Khi kết hợp cùng mật ong và chanh, tác dụng của gừng sẽ còn được nâng cao hơn nữa.

2. Tiêu hóa tốt hơn

Nghiên cứu của các nhà khoa học người Tây Ban Nha cho thấy, gừng là một loại củ có thể kích thích các cơ trong ruột (còn được gọi là nhu động đường tiêu hóa). Quá trình này kích thích thực phẩm được tiêu hóa nhanh hơn. Không những vậy, mật ong và chanh đều có tác dụng làm mềm ruột, chống táo bón, vì thế khi kết hợp với gừng sẽ tạo nên một thức uống vô cùng tốt cho hệ tiêu hóa.

3. Cung cấp chất chống oxy hóa

Khi thêm vào với gừng và mật ong, nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước chanh là một nguồn tuyệt vời của vitamin C, một loại vitamin hòa tan trong nước giúp chữa lành vết thương, sửa chữa và duy trì độ cứng của xương và răng.

Là một chất chống oxy hóa, vitamin C trong chanh giúp chống lại các phân tử giả mạo được gọi là các gốc tự do gây hại cho DNA (đây là tác nhân dẫn đến ung thư, viêm khớp và bệnh tim). Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, các nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch.

4. Làm đẹp da

Khi kết hợp với nhau, gừng mật ong chanh sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy lùi cảm lạnh, giảm nôn mửa. Chất gingerol chứa trong gừng có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, mật ong và chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa cũng có thể loại bỏ các chất độc hại.

5. Thải độc, giảm cân

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bang San Diego (Mỹ) trên chuột đã gợi ý rằng mật ong có thể làm giảm nguy cơ tăng cân và béo phì. Chanh và gừng cũng có hiệu quả trong việc giải độc cơ thể giúp giảm cân. Một nghiên cứu về chế độ ăn kiêng giải độc bằng chanh cho thấy kết quả tích cực trong việc hỗ trợ giảm cân và cải thiện tình trạng kháng insulin ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Công thức pha trà chanh gừng mật ong

Chuẩn bị 1 ly nước, 2 thìa mật ong nguyên chất, 2 thìa nước cốt chanh, vài lát gừng tươi.

Đầu tiên, bạn hãy bào hoặc băm nhuyễn gừng, sau đó cho vào bình hoặc cốc cách nhiệt. Nếu bạn đang sử dụng trà, hãy thêm túi trà ngay bây giờ.

Tiếp đó, hãy đun nước vừa sôi rồi đổ 1 cốc nước nóng ngập củ gừng. Để yên trong 3 phút. Cho mật ong và nước cốt chanh vào cốc. Lọc gừng ra khỏi nước và đổ trà gừng vào cốc đã có sẵn mật ong chanh. Khuấy đều và thưởng thức.