Mới đây, bài chia sẻ của một thầy giáo tại Hà Nội về vấn đề học thêm đã nhận được bão tương tác với hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Bằng lăng kính sắc sảo và ngôn từ trực diện, người thầy này không ngần ngại chỉ ra một nghịch lý xót xa của giáo dục phổ thông hiện nay: Trẻ em đang bị biến thành những cỗ máy nhồi nhét kiến thức nhưng lại thiếu đi năng lực tư duy cốt lõi.

Hình ảnh những đứa trẻ vừa bước ra khỏi cổng trường đã có xe đợi sẵn, được tống vội chai nước, bánh mì vào mồm rồi "lôi xềnh xệch" đến các trung tâm học thêm giữa mùa hè nóng vỡ đầu hay mùa đông mưa rét đã khắc họa một thực tế nhếch nhác.

"Càng học thêm quá nhiều, trẻ con lại càng dốt. Bởi vì năng lực nhớ của trẻ có hạn. Thời gian cho suy nghĩ quá ít mà thời gian cho tiếp nạp quá nhiều", vị thầy giáo này khẳng định.

Đồng thời, ông cũng đặt dấu hỏi lớn về lỗ hổng của hệ thống dạy học trên lớp: “Tại sao cứ nhất định phải học thêm thì mới giải được bài? Thế học ở trường mà không giải nổi bài ở trường à? Do con mình hay thầy cô dạy xong theo đúng chương trình nhưng trẻ vẫn không làm được bài?”

Quỹ thời gian 24 giờ của một đứa trẻ: [8 tiếng trên trường] + [8 tiếng ngủ] + [1 tiếng sinh hoạt cá nhân] = 17 tiếng. Còn lại 7 tiếng: Nếu bị lấp đầy bởi các ca học thêm, trẻ hoàn toàn không có thời gian để "não thở" và tự suy ngẫm.

Chiến lược "mũi khoan" và 3 chiếc chìa khóa vạn năng

Thay vì triệt tiêu hoàn toàn việc học thêm một cách cực đoan, vị thầy giáo Hà Nội đề xuất giải pháp "Học thêm mũi khoan" thay vì "Học thêm tràn lan". Quỹ thời gian của trẻ là hữu hạn, cha mẹ buộc phải chọn lọc và ưu tiên theo từng giai đoạn:

Bậc Tiểu học: Trọng tâm dồn vào Ngoại ngữ (để thẩm thấu tự nhiên) và Năng khiếu (đàn, hội họa để kích thích trí não). Chỉ khoan sâu vào Toán nếu phát hiện trẻ thực sự có năng khiếu xuất chúng.

Bậc Trung học: Kiên quyết cắt bỏ các lịch học thêm dày đặc ở các môn phụ. Tập trung cao độ vào bộ ba cốt lõi: Tiếng mẹ đẻ, Toán, và Ngoại ngữ.

Theo tác giả, đây là ba công cụ hiệu lực nhất để định hình một bộ óc tư duy sắc sảo, nhạy bén và quyết đoán:

Tiếng mẹ đẻ Thông thạo ở mức độ viết được bài văn hay, biết phê phán và tranh luận khúc triết. Toán số Đạt mức độ thông thạo để tư duy logic và vượt qua các kỳ thi, không cần ép trẻ theo hướng vĩ mô của nhà toán học. Ngoại ngữ Thành thạo để tự tin, không tụt hậu và làm "tấm hộ chiếu xịn" bước ra thế giới.

"Học ngôn ngữ là thúc đẩy nhận thức. Muốn vào đời chiến đấu, chỉ cần một tư duy sắc bén, một cái mồm hoạt ngôn cộng thêm một ngoại ngữ tinh thông. Còn lại là trải đời", người này nêu quan điểm.

Dư luận dậy sóng: Đồng tình lớn nhưng vẫn đầy nỗi lo "bị tụt lại"

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng trăm phụ huynh đã để lại những bình luận thể hiện sự đồng cảm sâu sắc, song song đó là những góc nhìn trái chiều về thực tế khốc liệt của cuộc đua khoa cử.

Nhiều phụ huynh có con học lớp 1, lớp 2 thừa nhận họ đang bị cuốn vào guồng quay điên cuồng. Một bà mẹ chia sẻ: "Con em học cấp 1, các bạn khác học thêm kín lịch, mới lớp 1-2 mà không còn thời gian chơi đùa. Nhiều lúc cũng dao động lo lắng sợ con thiệt thòi, nhưng thật sự không muốn đua nhau nhồi nhét cho con bằng mọi cách".

Đồng quan điểm, phụ huynh khác minh chứng bằng câu chuyện thành công của chính con mình: "Khi con học tiểu học tôi chỉ đặt mục tiêu đọc thông, viết thạo, cộng trừ nhân chia thành thạo và gieo lòng ham học. Lên cấp 3 con tự học và tự tin đỗ Đại học Y Hà Nội. Học không phải là đổ đầy mà là khơi dậy lòng ham học".

Ở góc nhìn ngược lại, không ít người cho rằng quan điểm của vị thầy giáo có phần lý tưởng hóa và khó áp dụng nếu đứa trẻ vẫn nằm trong hệ thống giáo dục công lập công thức và nặng thành tích.

Phụ huynh thẳng thắn phân tích: "Giáo dục ở nước ta là một guồng quay: học trường, học thêm, và những kỳ thi. Nếu con bạn đứng ngoài thì trừ phi bạn có tiềm lực tài chính đủ mạnh (học trường quốc tế, định hướng du học) hoặc xác định đi học nghề. Trong cái xã hội nặng hình thức, trọng bằng cấp, con bạn liệu có đủ nội tâm kiên cường để chống lại áp lực từ thầy cô, bạn bè không?".

Bên cạnh đó, một băn khoăn lớn khác về việc "thiếu thợ thừa thầy" cũng được đặt ra nếu chỉ quá chú trọng Toán Văn Anh. Nếu bỏ qua Sinh, Hóa, Lý thì tương lai nguồn lao động sẽ ra sao? Những ngành công nghiệp cốt lõi như Bán dẫn, Vi mạch, Tự động hóa, Công nghệ sinh học hay Y dược – những động cơ chính của thời đại công nghệ – làm sao có thể vận hành nếu học sinh rỗng tuếch kiến thức Vật lý, Hóa học và Sinh học từ bậc phổ thông?

Nhiều ý kiến cho rằng, tư duy cắt xén này quá thực dụng, thiển cận và có nguy cơ biến thế hệ trẻ thành những "kẻ thiếu thốn" về tri thức khoa học. Toán học đúng là định hình tư duy, nhưng nếu không có các môn khoa học thực nghiệm (Lý, Hóa, Sinh) làm cầu nối, đứa trẻ sẽ chỉ có một tư duy trừu tượng trên giấy mà hoàn toàn mù mịt về thế giới vật chất xung quanh. Hệ quả là chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ "thầy" chỉ biết nói (Văn), biết dịch (Anh) và biết tính toán lý thuyết (Toán), nhưng không một ai biết chế tạo, vận hành hay nghiên cứu ra một sản phẩm thực tế nào.

Việc lựa chọn "học thêm tràn lan" để giải quyết tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) nhất thời, hay kiên định chọn "học mũi khoan" để rèn luyện một tư duy tinh gọn, sắc bén hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi gia đình. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Một bộ não bị quá tải dữ liệu sẽ không bao giờ còn không gian cho sự sáng tạo và năng lực tự học nảy mầm.

Bạn nghĩ sao?