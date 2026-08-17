Như đã thông tin trước đó, tối 7/8, anh Zhang Lang (quốc tịch Trung Quốc) đi cùng bạn gái là chị L.D.B. (trú xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) đến khu vực biển Tuy Hòa, thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu để vui chơi. Đến khoảng 18h, anh Zhang Lang đi xuống biển thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bãi biển lập tức triển khai ứng cứu nhưng không kịp.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, ngày 12/8, bố mẹ cùng người thân của chàng trai Trung Quốc gặp nạn mất tích ở bãi biển Tuy Hòa đã đến hiện trường, mong tin từ lực lượng tìm kiếm. Mẹ anh có lúc ngã quỵ, sau đó được lực lượng y tế chăm sóc riêng. Còn người cha đã lên ca nô đi cùng đội tìm kiếm để trực tiếp tham gia việc tìm con nhưng không thấy. Khi trở lại bờ, ông cũng khóc nức nở.

Nguồn ảnh: Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa cho biết các lực lượng chức năng gồm Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp cùng nhiều tổ chức, cá nhân đang tiếp tục nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm một nam du khách mang quốc tịch Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích tại vùng biển địa phương từ tối 07/8.

Song song với các biện pháp cứu hộ, chính quyền địa phương đang gắt gao chấn chỉnh tình trạng hàng trăm người dân hiếu kỳ và các "streamer" tập trung đông người tại hiện trường để quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp (livestream) gây mất an ninh, trật tự. Việc tìm kiếm kéo dài đã thu hút lượng lớn người hiếu kỳ đổ về bãi biển.

Nhiều cá nhân liên tục tổ chức livestream cả ngày lẫn đêm để "câu view", "câu tương tác" trên các nền tảng mạng xã hội. Trắng trợn hơn, khi người thân của nạn nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam phối hợp tìm kiếm, một số người vẫn thản nhiên dí sát điện thoại vào mặt người nhà để quay phim, chụp ảnh, đẩy nỗi đau của gia đình nạn nhân thành công cụ trục lợi nội dung.

Nhiều cá nhân liên tục tổ chức livestream cả ngày lẫn đêm để "câu view", "câu tương tác". (Nguồn ảnh: Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Trước tình trạng phức tạp trên, UBND phường Tuy Hòa phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân không tụ tập gây cản trở công tác cứu hộ, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định an toàn: Không lan truyền tin giả, tin chưa kiểm chứng. Chấm dứt hoạt động tự phát mang tính chất mê tín dị đoan tại khu vực bãi biển, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và du khách. Đảm bảo an toàn cứu hộ.

Hiện lực lượng biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực tuần tra, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực trên bờ để kiểm soát an ninh, giải tán các đám đông hiếu kỳ tại khu vực xảy ra tai nạn.