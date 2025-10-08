Nếu tôi hỏi bạn về thói quen, bạn có thể kể tôi nghe về việc bạn cắn móng tay, hút thuốc, hoặc bạn có thể xuất hiện trong quán cà phê vào khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày một cách kỳ diệu. Nhưng có một điều mà có thể bạn thậm chí không nghĩ đến, đó là cách bạn thường xuyên suy nghĩ.

Thói quen không chỉ quyết định bạn đi đường nào đến nơi làm việc hay xỏ chân nào vào quần trước. Chúng còn chi phối cách bạn suy nghĩ và những lời bạn tự nhủ. Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn về thể chất hoặc tinh thần, bạn có thể dễ dàng rơi vào vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực và suy tư miên man. Đây là cách để bạn từ bỏ điều đó.

Dưới đây là 3 cách hiệu quả để bắt đầu từ bỏ những thứ không còn hữu ích với bạn:

1. Lưu ý những suy nghĩ của bạn

Bước đầu tiên để chinh phục vòng luẩn quẩn của suy nghĩ tiêu cực là bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng. Vòng luẩn quẩn của suy nghĩ tiêu cực diễn ra chậm đến mức khó có thể nhận ra nó đã tệ đến mức nào, ngay cả khi nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của bạn. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với tôi.

Một ngày nọ, một người bạn thách tôi dành một hoặc hai ngày chỉ để ý đến những điều mình nghĩ. Và đó là lúc tôi cuối cùng nhận ra suy nghĩ của mình đã trở nên tiêu cực đến mức nào.

Rửa tay ư? Một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua. Rửa bát ư? Chúng sẽ đến liên tục. Nằm trên giường vào ban đêm ư? Chúng không chịu im lặng.

Người bình thường có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhưng nếu không được kiểm soát, nghiên cứu về suy nghĩ tiêu cực bản thân cho thấy chúng có thể trở thành thú vui mới của não bộ. Hãy thử dành một hoặc hai ngày để nhận thức rõ những gì bạn đang tự nhủ với chính mình trong những khoảnh khắc nhỏ bé đó.

2. Đừng chỉ dừng lại - Hãy thay đổi

Nếu bạn cũng đang lún sâu như tôi, những suy nghĩ tiêu cực của bạn giờ đã trở thành thói quen tư duy. Việc từ bỏ thói quen ngay lập tức có hiệu quả với những việc như hút thuốc, bởi vì có một thứ gì đó vật lý cần được loại bỏ khỏi bạn. Thói quen tinh thần thì không như vậy, vì vậy cách tốt nhất là đừng dừng lại. Cách tốt nhất là thay đổi chúng.

Theo một nghiên cứu, mỗi khi bạn nhận thấy một suy nghĩ tiêu cực, bạn cần thay thế nó bằng một suy nghĩ tích cực. Khi tôi vật lộn, tôi thực sự thấy mình nói "không" với suy nghĩ đó, như thể đó là một người khác. Điều này cho phép tôi tách mình ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.

Bằng cách cho bản thân một khoảng không gian riêng tư, bạn có thể suy nghĩ khách quan về những gì mình đang tự nhủ. Sau đó, thay vì bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực mà những suy nghĩ đó có thể tạo ra, bạn có thể lùi lại và thay đổi suy nghĩ.

Tuy nhiên, nói không thôi là chưa đủ. Bạn phải thay thế những suy nghĩ xấu bằng những suy nghĩ tốt.

Mỗi lần nghe chứng trầm cảm nói rằng mình không đủ tốt, tôi lại tự nhủ mình đã làm được những điều tuyệt vời. Mỗi lần nó nói mình là một người mẹ tồi, tôi lại tự nhắc nhở mình về những điều tuyệt vời mình đã làm cho các con.

Hãy bắt đầu thách thức những suy nghĩ tiêu cực khi chúng xuất hiện. Hãy giơ tay lên hoặc nói "không" - đừng để nó tự động tác động đến bạn. Sau đó, hãy thay thế suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực. Thậm chí hãy nói to suy nghĩ tích cực đó nếu điều đó giúp bạn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

Những suy nghĩ tiêu cực sẽ không tự nhiên biến mất chỉ sau một ngày bạn đối mặt với chúng. Nhưng nếu bạn liên tục ngăn chặn chúng và thay thế bằng những suy nghĩ tích cực, chúng sẽ mất dần sức mạnh.

3. Chấp nhận quá trình

Với tôi, phải mất vài tuần những suy nghĩ đó mới mất đi sự kiểm soát. Thỉnh thoảng tôi vẫn có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng việc thách thức chúng bằng một điều gì đó tích cực đã trở thành thói quen mới của tôi. Và đó là một kỹ thuật tôi sử dụng bất cứ khi nào tôi nghe thấy những từ ngữ u ám bắt đầu nổi lên.

Hãy nhẹ nhàng với bản thân và hiểu rằng thay đổi thói quen là một quá trình. Mọi chuyện sẽ không tốt đẹp ngay lập tức, nhưng nếu bạn kiên trì, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Tôi đã trải qua một giai đoạn mà cả tôi và chồng đều gặp vấn đề sức khỏe, rồi sau đó là những thay đổi lớn trong cuộc sống. Về cơ bản, cuộc sống và tính cách loại A của tôi đã khiến tôi căng thẳng đến mức kiệt sức và suy tuyến thượng thận.

Nó sẽ bắt đầu chỉ ra những điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ nhất, như việc không đủ khả năng chăm sóc con cái, và nó sẽ xát muối vào vết thương.

Trước khi tôi kịp nhận ra, những suy nghĩ ấy đã trở thành thói quen. Mỗi khi tâm trí tôi lơ đãng, những câu như "Mẹ là người mẹ tệ nhất" hay "Mẹ sẽ không bao giờ khỏe lại được nữa" cứ lặp đi lặp lại trong một vòng lặp vô tận, mỗi lần lặp lại lại càng mạnh mẽ hơn.

Nếu bạn đang phải đối mặt với chu kỳ suy nghĩ tiêu cực tương tự, bạn có thể cảm thấy không thể vượt qua được, nhưng bạn có thể phá bỏ thói quen này.

Thỉnh thoảng, chúng ta đều phải đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí có những giai đoạn chúng ta dường như chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng bạn không phải là suy nghĩ của mình. Bạn có khả năng thách thức những lời bạn tự nhủ và viết lại chúng thành một điều gì đó tốt đẹp hơn.